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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1574001980.html
В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 136
Коронавирус выявлен еще у одного жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 136, сообщили во... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:53
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, франция, сша, азербайджан, в мире

В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 136

12:53 07.07.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЕРЕВАН, 7 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у одного жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 136, сообщили во вторник в минздраве Карабаха.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля. По состоянию на 6 июля сообщалось о 135 подтвержденных случаях COVID-19 в непризнанной республики.
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"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха) COVID-19 подтвержден у 136 граждан. Выздоровели 111 пациентов", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что изолированы 82 жителя, проведены 2350 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗФранцияСШААзербайджанВ мире
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