В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 136

Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля. По состоянию на 6 июля сообщалось о 135 подтвержденных случаях COVID-19 в непризнанной республики.

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха) COVID-19 подтвержден у 136 граждан. Выздоровели 111 пациентов", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что изолированы 82 жителя, проведены 2350 тестов.