Источник оценил возможность проведения "нормандского саммита" в августе

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Проведение саммита "нормандского формата" (РФ, Проведение саммита "нормандского формата" (РФ, ФРГ , Украина, Франция ) по Донбассу в августе нереалистично, учитывая, как Киев относится к выполнению пунктов встречи лидеров в Париже, подобные заявления со стороны Украины делаются для имитации активности по урегулированию в Донбассе, заявил РИА Новости российский информированный источник.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что встреча лидеров стран "нормандского формата" может состояться в августе в случае выполнения договоренностей, достигнутых ранее в Париже.

"Саммит должен быть содержательным, и для его проведения нужно выполнить "Париж" (договоренности саммита в Париже в декабре 2019 года – ред.) Пока частично выполняется только пункт об обмене удерживаемых лиц, все остальное не выполняется", - сказал собеседник агентства.

"Это (проведение саммита в "нормандском формате" в августе) нереалистично, особенно учитывая то, как сам Киев относится к выполнению "Парижа", - подчеркнул источник.

По его словам, подобные заявления со стороны Киева – "это просто имитация активности, которая идет уже полгода". "Вбрасываются какие-то инициативы, то уровень переговорщиков повышается, то какие-то непонятные представители Донецка и Луганска появляются, то еще что-то. Это все из той же серии. Просто имитируется активность, чтобы отвести от себя обоснованное обвинение в саботаже минских и парижских договоренностей", - пояснил источник.

На первом за три года саммите этого формата, прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча лидеров стран в Берлине так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.