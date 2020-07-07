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Источник оценил возможность проведения "нормандского саммита" в августе
Проведение саммита "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Украина, Франция) по Донбассу в августе нереалистично, учитывая, как Киев относится к выполнению пунктов... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:52
алексей резников
ситуация в днр и лнр
андрей ермак
"нормандская четверка"
донбасс
дмитрий козак
луганск
париж
берлин (город)
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алексей резников, ситуация в днр и лнр, андрей ермак, "нормандская четверка", донбасс, дмитрий козак, луганск, париж, берлин (город), украина, в мире

Источник оценил возможность проведения "нормандского саммита" в августе

12:52 07.07.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Проведение саммита "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Украина, Франция) по Донбассу в августе нереалистично, учитывая, как Киев относится к выполнению пунктов встречи лидеров в Париже, подобные заявления со стороны Украины делаются для имитации активности по урегулированию в Донбассе, заявил РИА Новости российский информированный источник.
Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что встреча лидеров стран "нормандского формата" может состояться в августе в случае выполнения договоренностей, достигнутых ранее в Париже.
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"Саммит должен быть содержательным, и для его проведения нужно выполнить "Париж" (договоренности саммита в Париже в декабре 2019 года – ред.) Пока частично выполняется только пункт об обмене удерживаемых лиц, все остальное не выполняется", - сказал собеседник агентства.
"Это (проведение саммита в "нормандском формате" в августе) нереалистично, особенно учитывая то, как сам Киев относится к выполнению "Парижа", - подчеркнул источник.
По его словам, подобные заявления со стороны Киева – "это просто имитация активности, которая идет уже полгода". "Вбрасываются какие-то инициативы, то уровень переговорщиков повышается, то какие-то непонятные представители Донецка и Луганска появляются, то еще что-то. Это все из той же серии. Просто имитируется активность, чтобы отвести от себя обоснованное обвинение в саботаже минских и парижских договоренностей", - пояснил источник.
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На первом за три года саммите этого формата, прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча лидеров стран в Берлине так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.
В минувшую пятницу в Берлине прошли переговоры советников лидеров четырех стран, в которых участвовали: с российской стороны - Дмитрий Козак, с немецкой - Ян Хеккер, с французской - Эммануэль Бон, с украинской - Андрей Ермак. По данным украинской стороны, встреча длилась 11 часов. Козак заявил, что на переговорах в пятницу в Берлине стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе, но говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано".
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Алексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНРАндрей Ермак"Нормандская четверка"ДонбассДмитрий КозакЛуганскПарижБерлин (город)УкраинаВ мире
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