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Во Франции смертность от COVID больше среди выходцев из Африки и Азии
Число смертей во Франции значительно увеличилось на фоне эпидемии коронавируса, однако изменения неоднородны - наиболее значительный прирост отмечается среди... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:47
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, франция, африка, азия, в мире

Во Франции смертность от COVID больше среди выходцев из Африки и Азии

12:47 07.07.2020
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© Фото : Sputnik FranceСитуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса
Ситуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса
© Фото : Sputnik France
ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Число смертей во Франции значительно увеличилось на фоне эпидемии коронавируса, однако изменения неоднородны - наиболее значительный прирост отмечается среди уроженцев Африки и Азии, свидетельствует доклад Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).
"В течение санитарного кризиса, связанного с Covid-19, число смертей во Франции сильно увеличилось… В марте и апреле 2020 года общее число смертей во Франции возросло по сравнению с аналогичным периодом 2019 на 48% для рожденных за рубежом и на 22% для рожденных во Франции", - говорится в докладе.
Там отмечается, что для наиболее значительный прирост отмечается для уроженцев Африки - +54% для выходцев из стран Магриба, +114% для рожденных в других африканских странах; и для уроженцев Азии - +91%.
"Прирост смертей был особенно велик для людей в возрасте, какого бы происхождения они ни были. Но уровень смертности был высок также и для людей младше 65 лет, рожденных за рубежом", - подчеркивают в Insee.
Вместе с тем, "в столичном регионе Франции и в регионе Гранд-Эст, наиболее сильно затронутых (коронавирусом) - прирост смертей был высок как для уроженцев Франции, так и для рожденных за рубежом".
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Согласно докладу, более высокий прирост смертей в период пандемии коронавируса был зафиксирован в районах с большей плотностью населения. "Люди, родившиеся в Африке или Азии в два раза чаще населяют такой тип территорий, в частности, потому, что они живут в столичном регионе Франции", - отмечают исследователи. Также свою роль в росте уровня смертей играют и условия проживания и использование общественного транспорта. Немаловажна и профессия, поскольку выходцы из Магриба и других африканских стран чаще являются "ключевыми работниками", которые чаще контактируют с людьми - сотрудниками медучреждений, курьерами, продавцами, почтальонами, уборщиками, работниками общественного транспорта и экстренных служб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияАфрикаАзияВ мире
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