Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574001712.html
В Кремле переадресовали вопрос о многодневном голосовании в ЦИК
В Кремле нет четкой позиции по вопросу голосования на выборах в течение нескольких дней, это компетенция ЦИК, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:47
элла памфилова
цик рф
дмитрий песков
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_a0c542fbedcf65449957cc673254360d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_a0c542fbedcf65449957cc673254360d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_d0c31878037ce25978af5d5e46ddac18.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_22:0:2070:2048_1400x0_80_0_0_f49df6be13078d1d1eaba8529d1c0987.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
элла памфилова, цик рф, дмитрий песков, политика

В Кремле переадресовали вопрос о многодневном голосовании в ЦИК

12:47 07.07.2020
215
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В Кремле нет четкой позиции по вопросу голосования на выборах в течение нескольких дней, это компетенция ЦИК, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Кремле нет четкой позиции на этот счет. В данном случае нужно ориентироваться, наверное, на позицию Центризбиркома, и какие-то рекомендации и аргументация будет формулироваться именно там", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видит ли Кремль какие-либо препятствия, чтобы голосование в единый день голосования в сентябре было растянуто на несколько дней, и следует ли его растягивать в отдельных регионах или сразу по всей стране.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что Центризбирком с региональными комиссиями обсудят возможность проведения голосования в течение двух или трех дней на выборах этой осенью.
101006
Обсудить 0
Элла ПамфиловаЦИК РФДмитрий ПесковПолитика
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали идущую в соцсетях рекламу поправок
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
ЛДПР выступает за отмену дня тишины перед выборами
LIVE: Заседание правительства с участием Михаила Мишустина
Михаил Мишустин проводит заседание правительства
Города России. Брянск
Шесть человек выдвинулись на выборы губернатора Брянской области
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Жириновский предложил ужесточить требования к участию партий в выборах
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет встречу с главой "Почты России"
Голосование на выборах
Шесть человек выдвинулись на пост губернатора Калужской области
Борис Титов
Титова переизбрали председателем Партии роста
Голосование на выборах
Шесть человек выдвинулись на пост губернатора Смоленской области
Сергей Шнуров
Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили ситуацию вокруг ЧП в Норильске
Андрей Клишас
Совфед обсудит с ЦИК вопрос соблюдения "дня тишины" перед выборами
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
В московском штабе оценили практику многодневного голосования
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Миронов прокомментировал слова Памфиловой о сокращении числа партий
Ситуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса
Во Франции смертность от COVID больше среди выходцев из Африки и Азии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции по Сирии
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния