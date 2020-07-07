В Кремле переадресовали вопрос о многодневном голосовании в ЦИК

"В Кремле нет четкой позиции на этот счет. В данном случае нужно ориентироваться, наверное, на позицию Центризбиркома, и какие-то рекомендации и аргументация будет формулироваться именно там", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видит ли Кремль какие-либо препятствия, чтобы голосование в единый день голосования в сентябре было растянуто на несколько дней, и следует ли его растягивать в отдельных регионах или сразу по всей стране.