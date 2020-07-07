Кремль отреагировал на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Кремле заявили, что не знакомы с методологией опроса, который выявил рост числа россиян, получающих меньше 15 тысяч рублей в месяц.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в опросе участвовало небольшое число людей и поэтому делать выводы о ситуации в стране некорректно.

При этом Песков добавил, что практически все программы развития страны, включая нацпроекты, направлены на ликвидацию бедности.

Как проводился опрос

Телефонный опрос проводили СК "Росгосстрах жизнь" и научно-технический центр "Перспектива". Специалисты опросили полторы тысячи человек старше 18 лет по всей стране.

Сначала их опрашивали до введения режима самоизоляции (с 26 февраля по 3 марта), а потом в июне — после ослабления ограничительных мер.