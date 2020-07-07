https://ria.ru/20200707/1574001659.html
Кремль отреагировал на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле заявили, что не знакомы с методологией опроса, который выявил рост числа россиян, получающих меньше 15 тысяч рублей в месяц. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:47
2020-07-07T18:04
дмитрий песков
общество
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https://ria.ru/20200603/1572406117.html
Сергей Сафронов
Когда царя поддерживают 78% из 1600 человек опрошенных , в это они верят . А тут конечно "неправда" ... Официально уровень бедности понизился с 12.9% до12.3 . Ну это в их России .
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Руслан Тлеуж
Не слишком ли много ответов Пескова со смыслом «В Кремле не знают...»? Администрация Президента - свыше ТРЁХ ТЫСЯЧ сотрудников, что ни общественно-значимый вопрос - не знаем? Тогда чем они там все занимаются, позвольте полюбопытствовать?
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дмитрий песков, общество
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Кремле заявили, что не знакомы с методологией опроса, который выявил рост числа россиян, получающих меньше 15 тысяч рублей в месяц.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в опросе участвовало небольшое число людей и поэтому делать выводы о ситуации в стране некорректно.
При этом Песков добавил, что практически все программы развития страны, включая нацпроекты, направлены на ликвидацию бедности.
Как проводился опрос
Телефонный опрос проводили СК "Росгосстрах жизнь" и научно-технический центр "Перспектива". Специалисты опросили полторы тысячи человек старше 18 лет по всей стране.
Сначала их опрашивали до введения режима самоизоляции (с 26 февраля по 3 марта), а потом в июне — после ослабления ограничительных мер.
Это позволило понять, как пандемия повлияла на уровень доходов. Выяснилось, что доля россиян с месячным доходом ниже 15 тысяч рублей возросла с 38,1 до 44,6 процента.