https://ria.ru/20200707/1574001529.html
В Кремле не следят за делом отца Сергия
В Кремле не следят за делом основателя Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:45
2020-07-07T12:45
религия и мировоззрение
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схиигумен сергий (николай романов)
дмитрий песков
общество
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https://ria.ru/20200706/1573941689.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573080365_0:0:2878:1620_1400x0_80_0_0_1cbdd3fb026445c0bb44e56a0342580c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схиигумен сергий (николай романов), дмитрий песков, общество