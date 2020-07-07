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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200707/1574001529.html
В Кремле не следят за делом отца Сергия
В Кремле не следят за делом основателя Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:45
религия и мировоззрение
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схиигумен сергий (николай романов)
дмитрий песков
общество
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РИА Новости
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353
60
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ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схиигумен сергий (николай романов), дмитрий песков, общество

В Кремле не следят за делом отца Сергия

12:45 07.07.2020
315
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В Кремле не следят за делом основателя Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого церковный суд лишил его сана, а сам храм "Спорительницы хлебов" временно закрыли для паломников.
"В Кремле не следят за этим", - сказал Песков журналистам.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхиигумен Сергий (Николай Романов)Дмитрий ПесковОбщество
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