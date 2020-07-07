В Кремле оценили ситуацию вокруг ЧП в Норильске

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Росприроднадзор и Минприроды не должны советоваться с президентом по вопросу штрафа "Норникелю" после ЧП в Норильске, это не тема президента, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.
"При чем здесь президент? При чем здесь, удовлетворен он или нет? У нас есть ведомства, которые занимаются этой ситуацией, занимаются вопросами, которые связаны с ущербами окружающей среде. И они в соответствии с действующими законами принимают соответствующее решение", - ответил Песков на вопрос, удовлетворен ли Владимир Путин размером штрафа "Норникелю".
"Они не обязаны советоваться с президентом. Нет, это не тема президента", - добавил он, говоря о том, советовались ли Росприроднадзор и Минприроды с Путиным.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.