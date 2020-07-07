Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574001427.html
В Кремле оценили ситуацию вокруг ЧП в Норильске
Росприроднадзор и Минприроды не должны советоваться с президентом по вопросу штрафа "Норникелю" после ЧП в Норильске, это не тема президента, заявил журналистам РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:44
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитрий песков
владимир путин
красноярский край
норильск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/46/1562584601_0:0:2961:1666_1400x0_80_0_0_5fdf311a104a9a2e1c927b051050ef08.jpg
https://ria.ru/20200707/1574000815.html
красноярский край
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/46/1562584601_0:0:2961:1666_1400x0_80_0_0_5fdf311a104a9a2e1c927b051050ef08.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/46/1562584601_206:0:2937:2048_1400x0_80_0_0_f9e0abba867e28559b847c7c2ad0a7c3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/46/1562584601_547:0:2595:2048_1400x0_80_0_0_e54e9c459035534b973a635bb1347e09.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий песков, владимир путин, красноярский край, норильск, общество

В Кремле оценили ситуацию вокруг ЧП в Норильске

12:44 07.07.2020
261
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Росприроднадзор и Минприроды не должны советоваться с президентом по вопросу штрафа "Норникелю" после ЧП в Норильске, это не тема президента, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.
"При чем здесь президент? При чем здесь, удовлетворен он или нет? У нас есть ведомства, которые занимаются этой ситуацией, занимаются вопросами, которые связаны с ущербами окружающей среде. И они в соответствии с действующими законами принимают соответствующее решение", - ответил Песков на вопрос, удовлетворен ли Владимир Путин размером штрафа "Норникелю".
"Они не обязаны советоваться с президентом. Нет, это не тема президента", - добавил он, говоря о том, советовались ли Росприроднадзор и Минприроды с Путиным.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:36
Контактов Путина с Потаниным по штрафам после ЧП в Норильске не было
511004
Обсудить 0
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дмитрий ПесковВладимир ПутинКрасноярский крайНорильскОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Контактов Путина с Потаниным по штрафам после ЧП в Норильске не было
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
В Кремле не следят за делом отца Сергия
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Саратовской области число жертв коронавируса выросло до 46
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил перспективы возобновления авиасообщения с другими странами
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле переадресовали вопрос о многодневном голосовании в ЦИК
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
В Кремле прокомментировали задержание Сафронова по делу о госизмене
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Кремль отреагировал на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
Иван Сафронов
Песков: задержание советника Рогозина не связано с журналистикой
Ситуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса
Во Франции смертность от COVID больше среди выходцев из Африки и Азии
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1844
Сенатор Олег Морозов
В Совфеде оценили предложение о введении миротворцев ОБСЕ в Донбасс
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
Петербургского бизнесмена задержали за финансирование террористов
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали идущую в соцсетях рекламу поправок
Автомобиль Следственного комитета РФ
Многодетный отец из Омской области признался в развращении дочерей
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
В шести районах Якутии из-за пожаров сохраняется сложная обстановка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции по Сирии
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния