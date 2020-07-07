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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1574001356.html
В Саратовской области число жертв коронавируса выросло до 46
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших увеличилось до 46, сообщили РИА Новости в в пресс-службе... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:44
распространение нового коронавируса
саратовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1400x0_80_0_0_69f4a0f6135e95ea9ea1d5fab5ccaf81.jpg
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60
саратовская область, общество

В Саратовской области число жертв коронавируса выросло до 46

12:43 07.07.2020 (обновлено: 12:44 07.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших увеличилось до 46, сообщили РИА Новости в в пресс-службе областного минздрава.
К 3 июля в области умерли 45 пациентов с COVID-19.
"(Скончался) мужчина 68 лет, 11 дней был на ИВЛ, (у него была) крайне тяжелая форма пневмонии, полиорганная недостаточность", - сказала собеседница агентства.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 7135 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 3881 пациент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Саратов
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