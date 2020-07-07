https://ria.ru/20200707/1574001223.html
Путин проведет встречу с главой "Почты России"
Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой "Почты России", которая испытывает трудности в условиях пандемии, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:40
2020-07-07T12:40
максим акимов
аэрофлот
почта россии
дмитрий песков
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200707/1574000815.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573797494_0:162:2838:1758_1400x0_80_0_0_8d87b4589dc5ca1a081b441208f2285e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим акимов, аэрофлот, почта россии, дмитрий песков, владимир путин, политика