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Путин проведет встречу с главой "Почты России"
Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой "Почты России", которая испытывает трудности в условиях пандемии, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:40
максим акимов
аэрофлот
почта россии
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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максим акимов, аэрофлот, почта россии, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин проведет встречу с главой "Почты России"

12:40 07.07.2020
4272
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой "Почты России", которая испытывает трудности в условиях пандемии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент сегодня в Москве, в Кремле работает. Сегодня тоже день таких внутренних встреч и совещаний. Помимо всего прочего президент позанимается еще одной системообразующей отраслью - это почтой", - рассказал Песков о графике президента.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:36
Контактов Путина с Потаниным по штрафам после ЧП в Норильске не было
При этом он напомнил, что вчера президент встречался с главой "Аэрофлота".
"Сегодня будет встречаться с главой "Почты России" Максимом Акимовым. Настолько обширная компания, которая также испытывает определенные трудности в условиях пандемии, но не прекращает и не может прекратить свою работу. Все эти вопросы Акимов будет докладывать президенту Путину", - сказал Песков.
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Максим АкимовАэрофлотПочта РоссииДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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