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Распространение нового коронавируса
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Песков оценил перспективы возобновления авиасообщения с другими странами
Перспективы возобновления воздушного сообщения с другими странами пока неясные, так как в мире еще возникают различные новые очаги вспышек коронавируса, заявил... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:39
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Песков оценил перспективы возобновления авиасообщения с другими странами

12:39 07.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Перспективы возобновления воздушного сообщения с другими странами пока неясные, так как в мире еще возникают различные новые очаги вспышек коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Перспективы есть неясные, об этом вчера четко сказал президент… Она (ситуация - ред.) настолько неясная, насколько возникают различные новые очаги вспышек и в Европе, в различных городах, и в Азии, поэтому ситуация абсолютно в этом плане нестабильная, она меняется изо дня в день", - сказал Песков журналистам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДмитрий ПесковЕвропаАзияВ мире
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