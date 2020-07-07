Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200707/1574000944.html
Закрытые границы могут уничтожить туристическую отрасль Сингапура
Туристическая отрасль Сингапура, которая принесла 20 миллиардов долларов дохода в прошлом году, по мнению экспертов, может быть практически уничтожена из-за... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:42
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
новости - туризм
сингапур (страна)
малайзия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565052156_0:0:2049:1152_1400x0_80_0_0_2225b94ba30c4f124817673d6582294d.jpg
https://ria.ru/20200630/1573358643.html
https://ria.ru/20200706/1573855295.html
сингапур (страна)
малайзия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565052156_0:0:2049:1152_1400x0_80_0_0_2225b94ba30c4f124817673d6582294d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565052156_0:0:1625:1218_1400x0_80_0_0_a81d30ea0580adadfdabcab18d64ec90.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565052156_0:0:1219:1218_1400x0_80_0_0_9f01976305f2912f88ae0b601517fdda.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, сингапур (страна), малайзия

Закрытые границы могут уничтожить туристическую отрасль Сингапура

18:42 07.07.2020
276
CC BY 2.0 / LWYang / Garden by the Bay"Сады у залива" в Сингапуре
Сады у залива в Сингапуре
CC BY 2.0 / LWYang / Garden by the Bay
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Туристическая отрасль Сингапура, которая принесла 20 миллиардов долларов дохода в прошлом году, по мнению экспертов, может быть практически уничтожена из-за закрытых границ, сообщает Bangkok Post.
Сейчас отели и достопримечательности города-государства должны рассчитывать лишь на местных жителей. "Если мы не вернемся к международному бизнесу, гостиничная индустрия будет уничтожена, поскольку до 90 процентов наших заказов поступают от международных путешественников", — сказал Майкл Иссенберг, главный исполнительный директор Азиатско-Тихоокеанского подразделения крупнейшего отельного оператора в Сингапуре.
Многие местные жители предпочитают экономить и ждать возобновления путешествий в соседние страны, такие как Таиланд и Малайзия, а не тратиться на отель, расположенный "вниз по улице".
"В близкой перспективе отели, кафе и достопримечательности могут переориентироваться на местных жителей, — сказала Селена Линг, руководитель отдела казначейских исследований и стратегии в международной китайской банковской корпорации. — Но небольшой размер внутреннего рынка подразумевает, что это не может быть долгосрочным устойчивым решением".
При этом туризм становится все более важной отраслью для экономики Сингапура. В прошлом году страна приняла рекордные 19,1 миллиона посетителей, доходы от отрасли выросли до 27,7 миллиарда сингапурских долларов (19,8 миллиарда долларов США). Туристический сектор Сингапура, в котором занято около 65 тысяч человек, вносит около четырех процентов в ВВП.
Генеральный директор Совета по туризму Кит Тан сказал, что государство выделило 90 миллионов сингапурских долларов для туристического сектора.
Дмитрий Крылов в Нидерландах
30 июня, 08:00Туризм
Дмитрий Крылов: "Чтобы понять страну, в ней нужно прожить хотя бы месяц"
Пока отели получают средства от сингапурцев и экспатов, которые путешествовали за границей и при возвращении вынуждены проходить 14-дневный карантин в гостиницах.
Средства размещения предлагают спецпредложения, бесплатные экскурсии, питание. Туристические достопримечательности также стараются привлечь сингапурцев скидками и специальными программами, например, "обед на природе".
По мнению Вонг Кинг Иня, преподавателя маркетинга в Сингапурском технологическом университете Наньян, полное восстановление туристической отрасли вряд ли произойдет раньше 2022 года. Это зависит от вспышек коронавируса в разных странах и разработки вакцины.
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
6 июля, 08:00Туризм
Срочно бронировать? Как меняются цены на авиабилеты по России
2100100
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмтуристыНовости - ТуризмСингапур (страна)Малайзия
Рекомендуем
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Источник сообщил об отказе Сафронова от дачи показаний
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 21 374
Подсчет результатов электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве
СК получил 20 сообщений о нарушениях на голосовании по Конституции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров и Маас обсудили задачи оказания гуманитарной помощи Сирии
Машины скорой помощи в Греции
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3589
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
ВОЗ направит экспертов в Китай
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает перед журналистами у избирательного участка после голосования
Медведев отметил важность обеспечения страны своими семенами
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Заболевший COVID-19 президент Бразилии рассказал о самочувствии
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев назвал основные проблемы сельского хозяйства в России
Основатель политической партии За правду, писатель Захар Прилепин на учредительном съезде партии в Москве
В Абхазии осудили предложение партии Прилепина о присоединении к России
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Суд в закрытом режиме решит вопрос об аресте Сафронова
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс с россиянами прибыл из Киргизии в Новосибирск
Слитки золота
Цена золота обновила максимум с 2011 года
Погрузка труб для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран
Способная достроить "Северный поток — 2" баржа вышла из порта
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Катара ситуацию на Ближнем Востоке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции по Сирии
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния