Закрытые границы могут уничтожить туристическую отрасль Сингапура

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Туристическая отрасль Сингапура, которая принесла 20 миллиардов долларов дохода в прошлом году, по мнению экспертов, может быть практически уничтожена из-за закрытых границ, Туристическая отрасль Сингапура, которая принесла 20 миллиардов долларов дохода в прошлом году, по мнению экспертов, может быть практически уничтожена из-за закрытых границ, сообщает Bangkok Post.

Сейчас отели и достопримечательности города-государства должны рассчитывать лишь на местных жителей. "Если мы не вернемся к международному бизнесу, гостиничная индустрия будет уничтожена, поскольку до 90 процентов наших заказов поступают от международных путешественников", — сказал Майкл Иссенберг, главный исполнительный директор Азиатско-Тихоокеанского подразделения крупнейшего отельного оператора в Сингапуре.

Многие местные жители предпочитают экономить и ждать возобновления путешествий в соседние страны, такие как Таиланд и Малайзия, а не тратиться на отель, расположенный "вниз по улице".

"В близкой перспективе отели, кафе и достопримечательности могут переориентироваться на местных жителей, — сказала Селена Линг, руководитель отдела казначейских исследований и стратегии в международной китайской банковской корпорации. — Но небольшой размер внутреннего рынка подразумевает, что это не может быть долгосрочным устойчивым решением".

При этом туризм становится все более важной отраслью для экономики Сингапура. В прошлом году страна приняла рекордные 19,1 миллиона посетителей, доходы от отрасли выросли до 27,7 миллиарда сингапурских долларов (19,8 миллиарда долларов США). Туристический сектор Сингапура, в котором занято около 65 тысяч человек, вносит около четырех процентов в ВВП.

Генеральный директор Совета по туризму Кит Тан сказал, что государство выделило 90 миллионов сингапурских долларов для туристического сектора.

Пока отели получают средства от сингапурцев и экспатов, которые путешествовали за границей и при возвращении вынуждены проходить 14-дневный карантин в гостиницах.

Средства размещения предлагают спецпредложения, бесплатные экскурсии, питание. Туристические достопримечательности также стараются привлечь сингапурцев скидками и специальными программами, например, "обед на природе".