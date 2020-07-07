https://ria.ru/20200707/1574000874.html
В Кремле прокомментировали задержание Сафронова по делу о госизмене
Владимира Путина не ставили в известность о деле советника главы "Роскосмоса" по информационной политике Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, заявил... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:36
2020-07-07T14:03
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
происшествия
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Алексей Некрасов
"Владимира Путина не ставили в известность о деле советника главы "Роскосмоса"" Владимира Владимировича вообще, судя по всему, мало о чем в известность ставят. Он как в вакууме находится. Если его не поставят в известность о чем-либо, то он и не узнает
43
Сергей Писсов
Так а что удивляться? Песков правильно говорит. Тем более хочешь домик в Лондоне будьте добры работать на Запад
38
18
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, происшествия
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Владимира Путина
не ставили в известность о деле советника главы "Роскосмоса" по информационной политике Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
"У Ивана будет возможность защищаться, иметь защиту, и в данном случае здесь не нужен никакой особый контроль. <...> Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов".
Сафронова задержали сегодня утром. По данным ФСБ
, он собирал и передавал представителю одной из спецслужб НАТО информацию о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России. При этом в "Роскосмосе" заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.
Советнику предъявили обвинение по 275-й статье "Госизмена", наказание по которой может достигать 20 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.
Иван Сафронов с 2010 по 2019-й был корреспондентом "Коммерсанта"
, затем стал спецкором газеты "Ведомости", специализировался на военной и космической тематике. На пост советника Дмитрия Рогозина
его назначили в конце этого мая.
Согласно информации на портале мировых судей города Москвы, летом прошлого года газету "Коммерсант" пытались привлечь к ответственности за разглашение гостайны. К какой статье возникли претензии, не уточняется. Тогда мировому судье участка номер 389 направили протокол по статье КоАП "Использование СМИ и интернета для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну". Заявление вернули составителю (причина не указана).
Как сообщил РИА Новости руководитель "Коммерсанта" Владимир Желонкин, он не знает, с чем может быть связано задержание Сафронова, также он отметил, что в самом издании какие-либо проверки не ведутся.
Экс-главред "Коммерсанта" Сергей Яковлев, в свою очередь, заявил, что "не готов отвечать на вопрос", были ли у Сафронова публикации, которые могли бы раскрыть гостайну. По словам Яковлева, он не может поверить, что Сафронов виновен в госизмене.