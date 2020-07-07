В Кремле прокомментировали задержание Сафронова по делу о госизмене

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. не ставили в известность о деле советника главы "Роскосмоса" по информационной политике Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина не ставили в известность о деле советника главы "Роскосмоса" по информационной политике Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

"У Ивана будет возможность защищаться, иметь защиту, и в данном случае здесь не нужен никакой особый контроль. <...> Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов". Дмитрий Песков

Сафронова задержали сегодня утром. По данным ФСБ , он собирал и передавал представителю одной из спецслужб НАТО информацию о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России. При этом в "Роскосмосе" заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.

Советнику предъявили обвинение по 275-й статье "Госизмена", наказание по которой может достигать 20 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

Иван Сафронов с 2010 по 2019-й был корреспондентом "Коммерсанта" , затем стал спецкором газеты "Ведомости", специализировался на военной и космической тематике. На пост советника Дмитрия Рогозина его назначили в конце этого мая.

Согласно информации на портале мировых судей города Москвы, летом прошлого года газету "Коммерсант" пытались привлечь к ответственности за разглашение гостайны. К какой статье возникли претензии, не уточняется. Тогда мировому судье участка номер 389 направили протокол по статье КоАП "Использование СМИ и интернета для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну". Заявление вернули составителю (причина не указана).

Как сообщил РИА Новости руководитель "Коммерсанта" Владимир Желонкин, он не знает, с чем может быть связано задержание Сафронова, также он отметил, что в самом издании какие-либо проверки не ведутся.