В шести районах Якутии из-за пожаров сохраняется сложная обстановка

ЯКУТСК, 7 июл – РИА Новости. Сложная обстановка сохраняется в шести районах Якутии, где действуют свыше 90 лесных пожаров, огнем в республике пройдено свыше 300 тысяч гектаров, сообщает Главное управление Сложная обстановка сохраняется в шести районах Якутии, где действуют свыше 90 лесных пожаров, огнем в республике пройдено свыше 300 тысяч гектаров, сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Во вторник, по оперативным данным, на территории Якутии всего действует 137 природных пожаров, общая площадь, пройденная огнем - 385 074 гектара. Как отметили в ГУ МЧС, с начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 663 термоточек. За аналогичный период 2019 года было зарегистрировано 1 165 природных пожаров.

"За сутки количество пожаров увеличилось на 24 очага и площадь пожаров увеличилась на 319,5 гектаров за счет обнаружения новых очагов в зоне контроля. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Жиганского, Мирнинского, Среднеколымского, Томпонского и Эвено-Бытантайского районов, где зарегистрировано 92 природных пожара. На сегодня спланировано применение авиации МЧС России на территории Эвено-Бытантайского района…" - приводятся слова начальника ГУ МЧС РФ по Якутии Павла Гарина.