https://ria.ru/20200707/1574000850.html
В шести районах Якутии из-за пожаров сохраняется сложная обстановка
Сложная обстановка сохраняется в шести районах Якутии, где действуют свыше 90 лесных пожаров, огнем в республике пройдено свыше 300 тысяч гектаров, сообщает... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:36
2020-07-07T12:36
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
ЯКУТСК, 7 июл – РИА Новости.
Сложная обстановка сохраняется в шести районах Якутии, где действуют свыше 90 лесных пожаров, огнем в республике пройдено свыше 300 тысяч гектаров, сообщает Главное управление МЧС
России по региону.
Во вторник, по оперативным данным, на территории Якутии всего действует 137 природных пожаров, общая площадь, пройденная огнем - 385 074 гектара. Как отметили в ГУ МЧС, с начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 663 термоточек. За аналогичный период 2019 года было зарегистрировано 1 165 природных пожаров.
"За сутки количество пожаров увеличилось на 24 очага и площадь пожаров увеличилась на 319,5 гектаров за счет обнаружения новых очагов в зоне контроля. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Жиганского, Мирнинского, Среднеколымского, Томпонского и Эвено-Бытантайского районов, где зарегистрировано 92 природных пожара. На сегодня спланировано применение авиации МЧС России на территории Эвено-Бытантайского района…" - приводятся слова начальника ГУ МЧС РФ по Якутии Павла Гарина.
В настоящее время на тушение лесных пожаров за сутки привлекалось 897 человек и 97 единиц техники. Для недопущения угрозы распространения огня применялась авиация МЧС России в Верхоянском районе, произведено 11 сбросов и слито 33 тонны воды.