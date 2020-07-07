Контактов Путина с Потаниным по штрафам после ЧП в Норильске не было

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Контактов президента РФ Владимира Путина с главой "Норникеля" Владимиром Потаниным по обсуждению вопроса штрафов после ЧП с разливом дизтоплива в Норильске не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавив, что это не вопрос Кремля.
"Нет, насколько мне известно, каких-то контактов у них не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обращался ли Потанин к президенту по вопросу штрафа.
Песков отметил, что авария и устранение последствий остается на контроле президента.
"Безусловно, ему уже дважды докладывали о ходе ликвидации последствий этой аварии", - сказал он.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.
После ЧП в Норильске глава государства поручил до 1 августа принять законодательные изменения для предотвращения подобных ситуаций, срок исполнения поручения - до 1 августа.