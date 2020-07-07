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Контактов Путина с Потаниным по штрафам после ЧП в Норильске не было
Контактов президента РФ Владимира Путина с главой "Норникеля" Владимиром Потаниным по обсуждению вопроса штрафов после ЧП с разливом дизтоплива в Норильске не... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:09
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир потанин
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владимир путин
красноярский край
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир потанин, дмитрий песков, владимир путин, красноярский край, норильск, происшествия

Контактов Путина с Потаниным по штрафам после ЧП в Норильске не было

12:36 07.07.2020 (обновлено: 13:09 07.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Контактов президента РФ Владимира Путина с главой "Норникеля" Владимиром Потаниным по обсуждению вопроса штрафов после ЧП с разливом дизтоплива в Норильске не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавив, что это не вопрос Кремля.
"Нет, насколько мне известно, каких-то контактов у них не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обращался ли Потанин к президенту по вопросу штрафа.
Песков отметил, что авария и устранение последствий остается на контроле президента.
"Безусловно, ему уже дважды докладывали о ходе ликвидации последствий этой аварии", - сказал он.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.
После ЧП в Норильске глава государства поручил до 1 августа принять законодательные изменения для предотвращения подобных ситуаций, срок исполнения поручения - до 1 августа.
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
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Ущерб от разлива топлива в Норильске оценен в 148 миллиардов рублей
110103
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПотанинДмитрий ПесковВладимир ПутинКрасноярский крайНорильскПроисшествия
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