https://ria.ru/20200707/1574000655.html
В Кремле назвали санкции Великобритании недружественными шагами
В Кремле сожалеют в связи с санкционным списком Великобритании по России, будет применен принцип взаимности в объеме, соответствующем интересам России, сообщил... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:33
2020-07-07T19:32
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
дмитрий песков
великобритания
политика
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https://ria.ru/20200706/1573976252.html
a-l-e-x-58
Только воздух сотрясать можете, а в ответ опять ничего не сделаете. Потому, что детишки там учатся ваши
239
Андрей Савельев
бла бла бла. пока есть личные интересы у чиновников и их семей,ни чего не произойдёт.и будут все наглосаксы и их миньёны о Россию ноги вытирать.
140
46
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_0:0:3014:1695_1400x0_80_0_0_10be47c29bb4e74e6cda15e1848cf512.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, дмитрий песков, великобритания, политика