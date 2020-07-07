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В Кремле назвали санкции Великобритании недружественными шагами
В Кремле сожалеют в связи с санкционным списком Великобритании по России, будет применен принцип взаимности в объеме, соответствующем интересам России, сообщил... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:32
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
дмитрий песков
великобритания
политика
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Только воздух сотрясать можете, а в ответ опять ничего не сделаете. Потому, что детишки там учатся ваши
239
бла бла бла. пока есть личные интересы у чиновников и их семей,ни чего не произойдёт.и будут все наглосаксы и их миньёны о Россию ноги вытирать.
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великобритания
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, дмитрий песков, великобритания, политика

В Кремле назвали санкции Великобритании недружественными шагами

12:33 07.07.2020 (обновлено: 19:32 07.07.2020)
62632
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Кремле сожалеют в связи с санкционным списком Великобритании по России, будет применен принцип взаимности в объеме, соответствующем интересам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Великобритания опубликовала свой "список Магнитского", в который вошли глава СК Александр Бастрыкин и другие представители правоохранительных органов России.
"Мы можем только сожалеть в связи с такими недружественными шагами. Разумеется, будет действовать принцип взаимности и каких-то ответных решений в том объеме, в каком это будет соответствовать интересам Российской Федерации", — рассказал Песков журналистам.
Доминик Рааб
6 июля, 19:47
Глава МИД Великобритании прокомментировал новые санкции против России
19586691044
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинДмитрий ПесковВеликобританияПолитика
Популярные комментарии
Только воздух сотрясать можете, а в ответ опять ничего не сделаете. Потому, что детишки там учатся ваши
7 июля, 13:01
aa-l-e-x-58
201513326
бла бла бла. пока есть личные интересы у чиновников и их семей,ни чего не произойдёт.и будут все наглосаксы и их миньёны о Россию ноги вытирать.
7 июля, 13:39
Андрей Савельев
118322114
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