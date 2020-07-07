https://ria.ru/20200707/1574000531.html
В Кремле прокомментировали задержание Сафронова по делу о госизмене
Президента России Владимира Путина не ставили в известность о деле советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого задержали по делу о госизмене, Кремль... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:32
2020-07-07T12:37
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
иван сафронов
россия
дмитрий песков
происшествия
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https://ria.ru/20200707/1573995364.html
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, иван сафронов, россия, дмитрий песков, происшествия