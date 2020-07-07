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В Кремле прокомментировали задержание Сафронова по делу о госизмене
Президента России Владимира Путина не ставили в известность о деле советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого задержали по делу о госизмене, Кремль... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:37
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
иван сафронов
россия
дмитрий песков
происшествия
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задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, иван сафронов, россия, дмитрий песков, происшествия

В Кремле прокомментировали задержание Сафронова по делу о госизмене

12:32 07.07.2020 (обновлено: 12:37 07.07.2020)
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора "Роскосмоса" Ивана Сафронова
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президента России Владимира Путина не ставили в известность о деле советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого задержали по делу о госизмене, Кремль узнает об этом из СМИ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По информации ФСБ, Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в государственной корпорации. До трудоустройства в Роскосмос Сафронов работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками.
"Мы узнаем об этом из средств массовой информации. Совершенно нет необходимости президента ставить в известность обо всех нюансах работы контрразведки. Это работа, которая ведется 24 часа в сутки", - ответил Песков.
Иван Сафронов
Вчера, 11:25
Главред "Коммерсанта" прокомментировал задержание Сафронова
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Задержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинИван СафроновРоссияДмитрий ПесковПроисшествия
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