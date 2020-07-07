Песков: задержание советника Рогозина не связано с журналистикой

"Мы знаем, во-первых, что уже сделала заявление Федеральная служба безопасности. Он обвиняется по статье о госизмене, в передаче секретных данных зарубежным разведкам. Об этом говорится в опубликованном заявлении разведки. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов", - ответил Песков журналистам на вопрос, известно ли Кремлю, с чем связано дело Сафронова.