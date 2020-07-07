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Песков: задержание советника Рогозина не связано с журналистикой
Задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене, не связано, насколько известно Кремлю, с его журналистской... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:45
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
владимир путин
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
происшествия
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60
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нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, происшествия

Песков: задержание советника Рогозина не связано с журналистикой

12:31 07.07.2020 (обновлено: 12:45 07.07.2020)
7640
© Фото : страница Ивана Сафронова на FacebookИван Сафронов
Иван Сафронов
© Фото : страница Ивана Сафронова на Facebook
Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене, не связано, насколько известно Кремлю, с его журналистской деятельностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По информации ФСБ, Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До трудоустройства в "Роскосмос" журналист работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками.
"Мы знаем, во-первых, что уже сделала заявление Федеральная служба безопасности. Он обвиняется по статье о госизмене, в передаче секретных данных зарубежным разведкам. Об этом говорится в опубликованном заявлении разведки. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов", - ответил Песков журналистам на вопрос, известно ли Кремлю, с чем связано дело Сафронова.
Кадр видео задержания Ивана Сафронова
Вчера, 11:58
Юрист прокомментировал задержание советника Рогозина
42200052
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НАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинИван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосПроисшествия
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