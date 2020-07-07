Песков: задержание советника Рогозина не связано с журналистикой

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене, не связано, насколько известно Кремлю, с его журналистской деятельностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По информации ФСБ, Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До трудоустройства в "Роскосмос" журналист работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками.
"Мы знаем, во-первых, что уже сделала заявление Федеральная служба безопасности. Он обвиняется по статье о госизмене, в передаче секретных данных зарубежным разведкам. Об этом говорится в опубликованном заявлении разведки. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов", - ответил Песков журналистам на вопрос, известно ли Кремлю, с чем связано дело Сафронова.