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На западе Москвы вспыхнул пожар в металлическом здании
Пожар возник в одноэтажном металлическом здании на западе Москвы, площадь возгорания уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

На западе Москвы вспыхнул пожар в металлическом здании

12:29 07.07.2020 (обновлено: 13:50 07.07.2020)
1153
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПожар на складе с автомобилями во 2-м Сетуньском проезде на западе Москвы
Пожар на складе с автомобилями во 2-м Сетуньском проезде на западе Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пожар возник в одноэтажном металлическом здании на западе Москвы, площадь возгорания уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Заявка о возгорании по адресу: 2-й Сетуньский проезд, дом 3 поступила в 11.41", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что информация о площади пожара уточняется, на месте работают спасатели.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах, горит автосалон.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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