Симоньян прокомментировала возможность запрета RT в Эстонии

Притеснения российских СМИ за рубежом

Давлению со стороны властей Эстонии подверглись также журналисты Sputnik Эстония, которые получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.