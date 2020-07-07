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Симоньян прокомментировала возможность запрета RT в Эстонии
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию вокруг вещания канала в Эстонии. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:43
медиавойны
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дмитрий киселев
маргарита симоньян
эстония
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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медиавойны, урмас рейнсалу, евросоюз, дмитрий киселев, маргарита симоньян, эстония, латвия, вильнюс

Симоньян прокомментировала возможность запрета RT в Эстонии

12:27 07.07.2020 (обновлено: 12:43 07.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра"
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию вокруг вещания канала в Эстонии.
Ранее руководитель МИД республики Урмас Рейнсалу заявил, что правительство изучает возможность по примеру Латвии запретить трансляцию RT в стране.
"Спустя почти неделю к акции по защите испано- и арабоязычного населения от RT присоединилась Эстония. Теперь наш канал могут запретить и там. Вслед за Латвией и Литвой. ЧТД", — приводятся слова Симоньян на сайте телеканала.
На минувшей неделе Латвия запретила вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.
Офис телеканала RT в Москве
2 июля, 16:52
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При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT — Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании — два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе.
Комментируя решение Латвии и Литвы, Симоньян написала, что ожидает такого же и от властей Эстонии.

Притеснения российских СМИ за рубежом

В балтийских странах неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ, в МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств, что "наглядно демонстрирует, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Давлению со стороны властей Эстонии подверглись также журналисты Sputnik Эстония, которые получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
30 апреля, 19:11Медиавойны
Лукашевич заявил о продолжающихся притеснениях RT и Sputnik за рубежом
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МедиавойныМедиавойныУрмас РейнсалуЕвросоюзДмитрий КиселевМаргарита СимоньянЭстонияЛатвияВильнюс
Популярные комментарии
Вообще давно считаю, что надо запретить РТ во всем мире
7 июля, 15:15
Aleksei Asdf
11000012
Всех политиков и известных лиц России в санкционный список . Закрыть все и везде. Крым НАШ, УРА.
7 июля, 12:57
freizdorf
7001113
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