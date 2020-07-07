Многодетный отец из Омской области признался в развращении дочерей

В январе этого года правоохранители проводили проверку обращения директора одной из школ Омской области, которая сообщила, что ее учениц мог развращать родной отец, один воспитывающий трёх девочек. Мать девочек лишена родительских прав. По версии СК, 36-летний отец надругался над двумя старшими дочками девяти и 11 лет в декабре 2019 года, девочки рассказали об этом в школе, когда педагоги заметили изменения в их поведении. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера… в отношении несовершеннолетних).