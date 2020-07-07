https://ria.ru/20200707/1573999690.html
Многодетный отец из Омской области признался в развращении дочерей
Многодетный отец, которого подозревают в развращении двух старших дочерей, признал вину после проверки на полиграфе, расследование завершено, сообщили РИА... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:24
2020-07-07T12:24
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
происшествия
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омская область
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), омская область, происшествия
ОМСК, 7 июл - РИА Новости.
Многодетный отец, которого подозревают в развращении двух старших дочерей, признал вину после проверки на полиграфе, расследование завершено, сообщили РИА Новости в СУ СК
по Омской области
.
В январе этого года правоохранители проводили проверку обращения директора одной из школ Омской области, которая сообщила, что ее учениц мог развращать родной отец, один воспитывающий трёх девочек. Мать девочек лишена родительских прав. По версии СК, 36-летний отец надругался над двумя старшими дочками девяти и 11 лет в декабре 2019 года, девочки рассказали об этом в школе, когда педагоги заметили изменения в их поведении. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера… в отношении несовершеннолетних).
"После того как мужчина прошёл проверку на полиграфе и ему были предъявлены заключения других экспертиз, показания дочерей подтвердились. Фигурант признал свою вину, хотя сначала мужчина все отрицал", - рассказала РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.
Расследование завершено, в ближайшее время многодетный отец предстанет перед судом. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Ранее с девочками работал психолог, все они находятся в детских учреждениях, добавила собеседница агентства.