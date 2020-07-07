Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 80

По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 6 июля их число достигло 77.

"За период наблюдения в области отмечено 80 летальных случаев. Выздоровели в регионе 3300 пациентов с коронавирусом, в том числе за 6 июля – 116 человек", - говорится в сообщении.

За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 111 человек, у всех - среднетяжёлые и тяжёлые формы, госпитализирован 31 пациент с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 24 пациента с ОРВИ и 666 – с пневмонией.