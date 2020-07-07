Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 80

ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 77 до 80, выздоровели 3,3 тысячи человек, сообщила администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 6 июля их число достигло 77.
"За период наблюдения в области отмечено 80 летальных случаев. Выздоровели в регионе 3300 пациентов с коронавирусом, в том числе за 6 июля – 116 человек", - говорится в сообщении.
В инфекционных госпиталях региона сейчас находятся 467 пациентов с коронавирусом.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 111 человек, у всех - среднетяжёлые и тяжёлые формы, госпитализирован 31 пациент с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 24 пациента с ОРВИ и 666 – с пневмонией.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4694 случая заражения COVID-19.
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