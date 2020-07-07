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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573999655.html
Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 80
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 77 до 80, выздоровели 3,3 тысячи человек,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
владимирская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694966_1142:0:2939:1011_1400x0_80_0_0_012cb6719d01f4328bfc3f5c3cec1175.jpg
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60
коронавирус в россии, владимирская область, общество

Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 80

12:23 07.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 77 до 80, выздоровели 3,3 тысячи человек, сообщила администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 6 июля их число достигло 77.
"За период наблюдения в области отмечено 80 летальных случаев. Выздоровели в регионе 3300 пациентов с коронавирусом, в том числе за 6 июля – 116 человек", - говорится в сообщении.
В инфекционных госпиталях региона сейчас находятся 467 пациентов с коронавирусом.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 111 человек, у всех - среднетяжёлые и тяжёлые формы, госпитализирован 31 пациент с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 24 пациента с ОРВИ и 666 – с пневмонией.
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Во Владимирской области выявили 47 новых случаев COVID-19
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4694 случая заражения COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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