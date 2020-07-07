В Иране рассказали, когда озвучат причины происшествия на ядерном объекте

Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила о взрыве в иранском Натанзе, который мог быть диверсией Израиля.
"Наша ядерная деятельность носит мирный характер, несмотря на устремления врагов и недоброжелателей Ирана, остановить ее нельзя. Локомотив (ядерной деятельности) продолжает свое движение в полную силу. Наши коллеги в секретариате Высшего совета национальной безопасности заявили, что сообщат об этом (о причинах) в подходящее время", - сказал Рабии в ходе брифинга на просьбу подтвердить информацию о том, что на объекте имела место диверсия.
Он добавил, что СМИ, сотрудничающие с израильской службой разведки "Моссад", попытались продемонстрировать "сильный образ израильского режима", приписав происшествие этой стране. Трансляцию брифинга вел сайт правительства.
Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в четверг сообщила о происшествии на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе, местные власти говорили о пожаре. Отмечалось, что никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не было. В воскресенье официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что Иран на объекте в Натанзе планировал производство современных центрифуг.