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В Иране рассказали, когда озвучат причины происшествия на ядерном объекте
Власти Ирана озвучат в подходящее время причины происшествия на ядерном объекте, сообщил представитель правительства страны Али Рабии, не подтвердив и не... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:19
али рабии
бехруз камальванди
моссад
иран
израиль
в мире
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353
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али рабии, бехруз камальванди, моссад, иран, израиль, в мире

В Иране рассказали, когда озвучат причины происшествия на ядерном объекте

12:19 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкИран, Тегеран
Иран, Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Иран, Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 июл – РИА Новости. Власти Ирана озвучат в подходящее время причины происшествия на ядерном объекте, сообщил представитель правительства страны Али Рабии, не подтвердив и не опровергнув информацию о диверсии.
Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила о взрыве в иранском Натанзе, который мог быть диверсией Израиля.
"Наша ядерная деятельность носит мирный характер, несмотря на устремления врагов и недоброжелателей Ирана, остановить ее нельзя. Локомотив (ядерной деятельности) продолжает свое движение в полную силу. Наши коллеги в секретариате Высшего совета национальной безопасности заявили, что сообщат об этом (о причинах) в подходящее время", - сказал Рабии в ходе брифинга на просьбу подтвердить информацию о том, что на объекте имела место диверсия.
Он добавил, что СМИ, сотрудничающие с израильской службой разведки "Моссад", попытались продемонстрировать "сильный образ израильского режима", приписав происшествие этой стране. Трансляцию брифинга вел сайт правительства.
Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в четверг сообщила о происшествии на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе, местные власти говорили о пожаре. Отмечалось, что никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не было. В воскресенье официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что Иран на объекте в Натанзе планировал производство современных центрифуг.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
6 июля, 17:56
Иран призвал США не делать из Тегерана угрозу для мировой безопасности
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Али РабииБехруз КамальвандиМоссадИранИзраильВ мире
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