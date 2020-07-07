В Иране рассказали, когда озвучат причины происшествия на ядерном объекте

"Наша ядерная деятельность носит мирный характер, несмотря на устремления врагов и недоброжелателей Ирана, остановить ее нельзя. Локомотив (ядерной деятельности) продолжает свое движение в полную силу. Наши коллеги в секретариате Высшего совета национальной безопасности заявили, что сообщат об этом (о причинах) в подходящее время", - сказал Рабии в ходе брифинга на просьбу подтвердить информацию о том, что на объекте имела место диверсия.