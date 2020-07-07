В Китае два человека погибли при падении автобуса в водохранилище

ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Два человека погибли во вторники в результате падения автобуса в водохранилище в китайской юго-западной провинции Два человека погибли во вторники в результате падения автобуса в водохранилище в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу , сообщает издание "Гуйчжоу Жибао".

Ранее местные власти сообщили, что инцидент произошел во вторник около 11.45 по местному времени (6.45 мск), когда автобус со школьниками по пока неустановленной причине опрокинулся на бок, сломал ограничительные заграждения с одной стороны дороги и упал в водохранилище в городе Аньшунь. Спасатели уже подняли автобус из воды.

Всего в больницы города были доставлены 18 человек, двое из них – без признаков жизни. Местные власти опубликовали маршрут автобуса, на котором есть остановки возле трех школ, поэтому власти уверены, что в автобусе находились школьники, которые во вторник сдавали экзамены.

Также в китайских СМИ появился список пациентов одной из больниц, куда привезли пострадавших в аварии. В нем числятся 15 человек в возрасте от 13 до 69 лет. Официальных сообщений о том, сколько точно находилось в автобусе человек в аварии и сколько из них были школьниками, пока не поступало.