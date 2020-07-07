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ВОЗ не считает случаи бубонной чумы Китае и Монголии опасными
Всемирная организация здравоохранения не считает, что случаи бубонной чумы Китае и Монголии представляют опасность, но следят за ситуацией, заявила на брифинге... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:12
маргарет харрис
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китай
монголия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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маргарет харрис, воз, улан-батор, китай, монголия, в мире

ВОЗ не считает случаи бубонной чумы Китае и Монголии опасными

12:12 07.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 7 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения не считает, что случаи бубонной чумы Китае и Монголии представляют опасность, но следят за ситуацией, заявила на брифинге во вторник официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
"В данный момент мы следим за вспышкой в координации с властями Китая и Монголии. На данный момент мы не считаем, что риск высокий, но мы внимательно следим за ситуацией", - сказала она.
Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.
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Маргарет ХаррисВОЗУлан-БаторКитайМонголияВ мире
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