https://ria.ru/20200707/1573999069.html
Россия зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала восемь нарушений, Турция - одно, сообщается в... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:12
2020-07-07T12:12
война в сирии
война в сирии
латакия (город)
сирия
алеппо
в мире
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https://ria.ru/20200706/1573970722.html
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, латакия (город), сирия, алеппо, в мире