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Война в Сирии
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Россия зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала восемь нарушений, Турция - одно, сообщается в... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:12
война в сирии
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война в сирии, латакия (город), сирия, алеппо, в мире

Россия зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии за сутки

12:12 07.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала восемь нарушений, Турция - одно, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано восемь фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – шесть, Латакия – два. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция - в населенном пункте Ширан (провинция Алеппо) было выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны.
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