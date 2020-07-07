https://ria.ru/20200707/1573998953.html
В Ростовской области из-за жары объявлено штормовое предупреждение
Спасатели объявили штормовое предупреждение из-за жары, установившейся в Ростовской области, в среду в регионе ожидается 41 градус тепла, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:10
2020-07-07T12:10
ростовская область
происшествия
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ростовская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_f839b76e9b433f7b5b664b72786f50b1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, происшествия