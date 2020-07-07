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В Ростовской области из-за жары объявлено штормовое предупреждение
Спасатели объявили штормовое предупреждение из-за жары, установившейся в Ростовской области, в среду в регионе ожидается 41 градус тепла, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:10
ростовская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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ростовская область, происшествия

В Ростовской области из-за жары объявлено штормовое предупреждение

12:10 07.07.2020
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© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение из-за жары, установившейся в Ростовской области, в среду в регионе ожидается 41 градус тепла, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"Штормовое предупреждение по жаре. По данным Росгидромета, во второй половине дня 8 июля в Ростовской области сохранится сильная жара 41 градус", - сказал он.
Представитель ведомства обратился к жителям области с просьбой быть внимательными к собственному здоровью и избегать длительного пребывания на солнце.
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Ростовская областьПроисшествия
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