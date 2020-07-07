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Минкультуры оценило идею дополнительных баллов на ЕГЭ за волонтерство
Министерство культуры поддерживает инициативу по начислению дополнительных баллов ЕГЭ за волонтерскую деятельность в сфере культуры, данные критерии... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:09
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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навигатор абитуриента, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), образование - общество, общество

Минкультуры оценило идею дополнительных баллов на ЕГЭ за волонтерство

12:09 07.07.2020
108
© РИА Новости / Виталий АньковСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министерство культуры поддерживает инициативу по начислению дополнительных баллов ЕГЭ за волонтерскую деятельность в сфере культуры, данные критерии прорабатываются ведомством, сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на заседании комитета СФ во вторник.
"Мы абсолютно поддерживаем эту инициативу. С ней к нам обратилась еще Росмолодежь, сегодня образовательные учреждения самостоятельно принимают такие решения по дополнительным баллам. И мы всем им рекомендовали, безусловно, это сделать", - сказала замминистра, комментируя предложение о проработке совместно с Минпросвещения и Минобрнауки возможности включения в портфолио поступающих дополнительных баллов к ЕГЭ за волонтерскую деятельность в сфере культуры.
"Критерии мы с Росмолодежью продолжаем отрабатывать и будем держать эту ситуацию на контроле", - добавила Ярилова.
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