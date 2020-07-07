Уральские пельмени спасли отель в Екатеринбурге от разорения в пандемию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости, Светлана Самсонова. Отельеру Сергею Дерендяеву из Отельеру Сергею Дерендяеву из Екатеринбурга в результате ограничительных мер из-за коронавируса пришлось законсервировать один из двух своих отелей, а заполняемость второго снизилась до 10%. Ради сохранения персонала и бизнеса владелец гостиниц воспользовался государственной поддержкой и начал заниматься производством знаменитых уральских пельменей, причем сам и доставлял заказы своим клиентам.

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" Дерендяев рассказал, как соскучился по гостям за месяцы режима самоизоляции и как господдержка помогла сохранить коллектив.

Остались без гостей

Свою первую гостиницу "Эмеральд" на 45 номеров в Екатеринбурге Сергей Дерендяев открыл четыре года назад, до этого работал директором сети отелей, но захотел начать собственный бизнес. Говорит, что главным принципом в работе является постоянное совершенствование, стремление сделать пребывание постояльцев в гостинице максимально комфортным. Когда стало понятно, что "Эмеральд" успешно работает, Сергей принял решение открыть второй отель, и в прошлом году появилась гостиница "39 rooms".

© Фото предоставлено Сергеем Дерендяевым В отеле екатеринбургского предпринимателя Сергея Дерендяева © Фото предоставлено Сергеем Дерендяевым В отеле екатеринбургского предпринимателя Сергея Дерендяева

У компании на 2020 год были большие планы, практически все номера были забронированы чуть ли не до осени. В отелях в будние дни в основном останавливаются командировочные, а по выходным - семьи с детьми, туристические группы. Коронавирус и связанные с ним ограничения, введенные в регионе, серьезно повлияли на гостиничный бизнес всего Екатеринбурга, хотя отелям не запрещено было работать - под ограничения попали дома отдыха, здравницы.

"Начиная с середины марта, когда в Москве и Подмосковье начались запреты на выезд групп, в командировки сотрудников, пошли отмены бронирования. Открытый ты стоишь или закрытый, если гостей нет, то отель мертв, поэтому мы один отель - "39 rooms" - с апреля полностью законсервировали", - говорит Дерендяев.

Он признается, что апрель для бизнеса стал самым провальным месяцем в году, один работающий отель был загружен всего на 10%. Кроме командировочных не стало и обычных туристов, ведь в Екатеринбурге, как и во всей стране, закрылись музеи, торговые центры, рестораны, не стало деловых и культурных мероприятий.

По словам Дерендяева, в условиях кризиса перед ним стояла главная задача – сохранить коллектив, и это удалось сделать за счет господдержки и оптимизации расходов. Оба здания, где расположены гостиницы, находятся в аренде, владельцы помещений пошли навстречу отельеру и уменьшили плату, сделали рассрочку.

"Первый месяц самоизоляции было сложно с оплатой по коммунальным счетам. Но мы воспользовались субсидиями от государства и часть средств направили на долги по ЖКХ, часть на зарплату. Также мы дважды брали беспроцентный кредит на выплату заработной платы", - говорит Дерендяев.

© Фото предоставлено Сергеем Дерендяевым Отельер из Екатеринбурга Сергей Дерендяев © Фото предоставлено Сергеем Дерендяевым Отельер из Екатеринбурга Сергей Дерендяев

Пельмени от отеля

Для того, чтобы поддержать бизнес отельер начал оказывать новую услугу для горожан – доставку бизнес-ланчей в близлежащие деловые центры, а также пельменей и вареников. По его словам, уральские пельмени они всегда готовили для гостей отелей, а когда в городе стала быстрыми темпами развиваться доставка готовых блюд, то компания решила не отставать от других.

"Не скажу, что это вытащило нас из ямы, но продажи были. Тут не только материальная сторона дела важна. Наши повара приходили только утром буквально на пару часов, чтобы покормить наших гостей завтраком и уходили домой. У них выработки по часам не было, настроения хорошего не было, а когда началась история с пельменями, хоть какая-то выработка. Пусть деньги, которые получаем от продажи пельменей, идут лишь на оплату труда поваров, это уже очень важно", - рассказывает Дерендяев.

По его словам, покупатели оценили качество пельменей по достоинству. Компания намерена продолжить дальше готовить их на заказ даже после того, как работа отелей вернется в прежнее русло.

"Одной из первых наших покупателей была дама в возрасте, пенсионерка. Она прочитала в СМИ о наших пельменях и заказала один килограмм. Нашему доставщику сказала, что для нее, конечно, это дороговато, но "у меня хоть пенсия есть, а у вас то вообще ничего нет". Это очень трогательно. И она стала нашей постоянной покупательницей", - говорит отельер.

Он отметил, что и сам несколько раз занимался доставкой пельменей ради общения с клиентами, которого очень не хватает в последнее время.

Не хватает детского смеха

Сейчас "Эмеральд" работает, соблюдая все требования Роспотребнадзора , сотрудники используют маски и перчатки, в гостинице установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, санитайзеры. По словам Дерендяева, к прежним темпам работы его отели вернутся не раньше следующего года. Он с грустью отмечает, что вряд ли в этом году в Екатеринбург приедут иностранные туристы, те, кто собирался остановиться у него осенью начали отменять бронирования, также, по его мнению, не будет и детских тургрупп. Сергей признается, что соскучился по гостям и по былой атмосфере.