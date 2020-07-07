В Совфеде предложили дать право регионам продлевать налоговые каникулы ИП

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает продлить на один год – до 2022 года - право регионов устанавливать "налоговые каникулы" для некоторых категорий предпринимателей в связи с пандемией коронавируса.

Сенатор направил в правительство РФ для получения отзыва законопроект "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ".

"Целью принятия указанных изменений в часть вторую НК РФ было вовлечение в экономику физических лиц, в том числе осуществляющих неофициальную предпринимательскую деятельность без привлечения наемных работников, а также поддержки субъектов малого предпринимательства", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

В пояснении к законопроекту Кутепов отметил, что регионам было предоставлено право устанавливать для физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, перешедших в течение двух лет со дня регистрации в качестве индивидуального предпринимателя на упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения, законами субъектов РФ "налоговые каникулы" в виде налоговой ставки в размере 0%, которые будут действовать в 2015 - 2020 годах.

При этом субъекты РФ вправе установить ограничения на применение налоговой ставки в размере 0%, в том числе в виде предельного размера доходов индивидуальных предпринимателей, средней численности работников, нарушение которых за налоговый период является основанием для утраты права на применение указанной налоговой ставки, напомнил законодатель.

Действие норм закона заканчивается с 1 января 2021 года.

"В условиях распространения новой коронавирусной инфекции продление указанных мер поддержки будет способствовать восстановлению экономики субъектов РФ за счет привлечения в экономику новых предпринимателей", - подчеркнул сенатор.