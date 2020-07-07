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В Совфеде предложили дать право регионам продлевать налоговые каникулы ИП
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает продлить на один год – до 2022 года - право регионов устанавливать... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:06
андрей кутепов
экономика
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андрей кутепов, экономика

В Совфеде предложили дать право регионам продлевать налоговые каникулы ИП

12:06 07.07.2020
28
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает продлить на один год – до 2022 года - право регионов устанавливать "налоговые каникулы" для некоторых категорий предпринимателей в связи с пандемией коронавируса.
Сенатор направил в правительство РФ для получения отзыва законопроект "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ".
"Целью принятия указанных изменений в часть вторую НК РФ было вовлечение в экономику физических лиц, в том числе осуществляющих неофициальную предпринимательскую деятельность без привлечения наемных работников, а также поддержки субъектов малого предпринимательства", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
В пояснении к законопроекту Кутепов отметил, что регионам было предоставлено право устанавливать для физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, перешедших в течение двух лет со дня регистрации в качестве индивидуального предпринимателя на упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения, законами субъектов РФ "налоговые каникулы" в виде налоговой ставки в размере 0%, которые будут действовать в 2015 - 2020 годах.
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При этом субъекты РФ вправе установить ограничения на применение налоговой ставки в размере 0%, в том числе в виде предельного размера доходов индивидуальных предпринимателей, средней численности работников, нарушение которых за налоговый период является основанием для утраты права на применение указанной налоговой ставки, напомнил законодатель.
Действие норм закона заканчивается с 1 января 2021 года.
"В условиях распространения новой коронавирусной инфекции продление указанных мер поддержки будет способствовать восстановлению экономики субъектов РФ за счет привлечения в экономику новых предпринимателей", - подчеркнул сенатор.
Он добавил, что указанные меры предусмотрены перечнем мероприятий по совершенствованию законодательства РФ, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях, утвержденных 19 мая 2020 года на заседании Совета палаты.
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