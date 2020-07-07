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Распространение нового коронавируса
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В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 66 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 66 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:09
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, индонезия, в мире

В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 66 тысяч

12:09 07.07.2020
85
© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 66 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За минувшие сутки было подтверждено 1268 новых случаев заражения COVID-19. С начала эпидемии в стране общее число заболевших коронавирусом составляет 66 226, скончались 3309 человек, более 30,7 тысячи пациентов вылечились.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗИндонезияВ мире
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