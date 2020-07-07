https://ria.ru/20200707/1573998510.html
Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тысячи рублей на август,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:03
2020-07-07T23:57
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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михаил мишустин, общество
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тысячи рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно опубликованному документу, минимальная величина пособия по безработице в России в 2020 году установлена на уровне 1,5 тысячи рублей.
"При этом минимальная величина пособия по безработице в мае — августе устанавливается в размере 4500 рублей", — уточняется в документе.
Гражданам, уволенным и признанным безработными начиная с 1 марта 2020 года, за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, пособие по безработице в размере 12 130 рублей будет выплачиваться не с апреля по июнь, а с апреля по август.