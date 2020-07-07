Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тысячи рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно опубликованному документу, минимальная величина пособия по безработице в России в 2020 году установлена на уровне 1,5 тысячи рублей.

"При этом минимальная величина пособия по безработице в мае — августе устанавливается в размере 4500 рублей", — уточняется в документе.