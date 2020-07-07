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Появилось видео задержания советника главы "Роскосмоса"
Момент задержания советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова попал на видео. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:01
москва
происшествия
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
россия
роскосмос
нато
фсб
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москва
россия
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Задержание Ивана Сафронова
"Роскосмос" подтвердил, что советник гендиректора корпорации Иван Сафронов задержан по статье о госизмене Задержание Сафронова не касается работы "Роскосмоса", заявили в госкорпорации ФСБ подтвердила, что против Сафронова возбуждено дело о государственной измене (от 12 до 20 лет колонии) По данным ФСБ, Сафронов собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну
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москва, происшествия, иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", россия, роскосмос, нато, фсб

Появилось видео задержания советника главы "Роскосмоса"

12:22 07.07.2020 (обновлено: 15:01 07.07.2020)
18120
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Момент задержания советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова попал на видео.
На кадрах видно, как сотрудники спецслужб обыскивают его. Также на записи показали личные вещи задержанного, а затем как его везут в отдел для дальнейших разбирательств.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали советника генерального директора государственной корпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова. Отмечается, что он, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ей секретные сведения о военно–техническом сотрудничестве и обороне России. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В "Роскосмосе" отметили, что задержание Сафронова не связано с его работой в государственной корпорации. Ранее Сафронов работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсант".
Иван Сафронов
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Главред "Коммерсанта" прокомментировал задержание Сафронова
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МоскваПроисшествияИван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоссияРоскосмосНАТОФСБ
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