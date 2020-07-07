https://ria.ru/20200707/1573998432.html
Появилось видео задержания советника главы "Роскосмоса"
Момент задержания советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова попал на видео. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:22
2020-07-07T15:01
москва
происшествия
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
россия
роскосмос
нато
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573999474_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_bf9132ed31a85cda8233310a3694b62d.jpg
https://ria.ru/20200707/1573995364.html
Егор Панкратов
Шпионам нет места среди нас!!!!
55
Сергей И.
На нары российского "бендеровца"! Ещё бы неплохо капитально изучить самого Рогозина
48
19
москва
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Задержание Ивана Сафронова
"Роскосмос" подтвердил, что советник гендиректора корпорации Иван Сафронов задержан по статье о госизмене
Задержание Сафронова не касается работы "Роскосмоса", заявили в госкорпорации
ФСБ подтвердила, что против Сафронова возбуждено дело о государственной измене (от 12 до 20 лет колонии)
По данным ФСБ, Сафронов собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну
2020-07-07T12:22
true
PT0M42S
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573999474_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_bf9132ed31a85cda8233310a3694b62d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573999474_101:0:581:360_1400x0_80_0_0_907807ea40dd15e9f3ad6ae1341ad2a3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573999474_161:0:521:360_1400x0_80_0_0_044a57e73561fc9edeb78ccb5ad340b5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", россия, роскосмос, нато, фсб