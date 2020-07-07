Посол ЕС оценил возможность открытия границ с Россией

"Как вы знаете, ЕС в первую очередь стал открывать границы внутри Шенгенской зоны и некоторым другим странам. Второй шаг был сделан 1 июля, были добавлены еще 15 стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС... Пересмотр этого списка будет проводиться в середине июля. И пока что рано сказать, кто туда попадет", - сказал Эдерер на пресс-брифинге по случаю начала председательства Германии в Совете ЕС, отвечая на вопрос, когда ЕС откроет границы для России.