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https://ria.ru/20200707/1573998269.html
Посол ЕС оценил возможность открытия границ с Россией
Список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС, будет пересмотрен в середине июля, рано говорить, кто туда попадет, заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
маркус эдерер
евросоюз
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, маркус эдерер, евросоюз, в мире

Посол ЕС оценил возможность открытия границ с Россией

11:59 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС, будет пересмотрен в середине июля, рано говорить, кто туда попадет, заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, отвечая на вопрос о возможном открытии границ для РФ.
"Как вы знаете, ЕС в первую очередь стал открывать границы внутри Шенгенской зоны и некоторым другим странам. Второй шаг был сделан 1 июля, были добавлены еще 15 стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС... Пересмотр этого списка будет проводиться в середине июля. И пока что рано сказать, кто туда попадет", - сказал Эдерер на пресс-брифинге по случаю начала председательства Германии в Совете ЕС, отвечая на вопрос, когда ЕС откроет границы для России.
Границы были закрыты в связи с ситуацией с коронавирусом.
Заграничный паспорт
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В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМаркус ЭдерерЕвросоюзВ мире
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