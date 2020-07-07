https://ria.ru/20200707/1573998269.html
Посол ЕС оценил возможность открытия границ с Россией
Список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС, будет пересмотрен в середине июля, рано говорить, кто туда попадет, заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:59
2020-07-07T11:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
маркус эдерер
евросоюз
в мире
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https://ria.ru/20200704/1573878539.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:272:2902:1904_1400x0_80_0_0_968b4a31941ccf2c53737c5231ef3c57.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, маркус эдерер, евросоюз, в мире