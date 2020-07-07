https://ria.ru/20200707/1573997944.html
В Минпросвещения рассказали о количестве открытых детских лагерей
Более 540 детских лагерей открыты по всей стране в настоящий момент, заявила директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей министерства... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:56
2020-07-07T11:58
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151494/26/1514942603_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8f550005a093aea4b00136e0d2e29de8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество