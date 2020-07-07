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В Минпросвещения рассказали о количестве открытых детских лагерей
Более 540 детских лагерей открыты по всей стране в настоящий момент, заявила директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей министерства... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество

В Минпросвещения рассказали о количестве открытых детских лагерей

11:56 07.07.2020 (обновлено: 11:58 07.07.2020)
148
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере "Бригантина" в поселке Песчаное в Крыму
Дети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере Бригантина в поселке Песчаное в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Дети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере "Бригантина" в поселке Песчаное в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 540 детских лагерей открыты по всей стране в настоящий момент, заявила директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей министерства просвещения РФ Лариса Фальковская.
"По данным мониторинга, в настоящее время у нас открыто 545 лагерей", - сказала Фальковская в рамках круглого стола, посвященного запуску проекта "Родительский университет".
Она уточнила, что лагеря открыты там, где зафиксирована благоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка.
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