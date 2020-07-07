В МИД оценили сотрудничество с Китаем в фармацевтике и медицине

"Особое значение приобрело сотрудничество наших стран в таких областях, как фармацевтическая и медицинская промышленность. Безусловно, перечень тем, представляющих взаимный интерес, будет только расширяться", - сказал он в ходе онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
По его словам, координация усилий Москвы и Пекина в борьбе с COVID-19 обогатила повестку двустороннего диалога. "Хотел бы также отметить, что успешная координация усилий Москвы и Пекина в борьбе с коронавирусной инфекцией в определенном смысле обогатило повестку дня российско-китайского диалога. Например, мы с китайскими партнерами активно обсуждаем влияние пандемии COVID-19 на новую реальность в международных отношениях", - сказал он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.