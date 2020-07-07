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В МИД оценили сотрудничество с Китаем в фармацевтике и медицине
Сотрудничество России и КНР в фармацевтике и медицине приобрело особое значение в пандемию COVID, заявил директор Первого департамента Азии МИД России Георгий... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:54
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, москва, пекин, китай, в мире

В МИД оценили сотрудничество с Китаем в фармацевтике и медицине

11:54 07.07.2020
314
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сотрудничество России и КНР в фармацевтике и медицине приобрело особое значение в пандемию COVID, заявил директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.
"Особое значение приобрело сотрудничество наших стран в таких областях, как фармацевтическая и медицинская промышленность. Безусловно, перечень тем, представляющих взаимный интерес, будет только расширяться", - сказал он в ходе онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
По его словам, координация усилий Москвы и Пекина в борьбе с COVID-19 обогатила повестку двустороннего диалога. "Хотел бы также отметить, что успешная координация усилий Москвы и Пекина в борьбе с коронавирусной инфекцией в определенном смысле обогатило повестку дня российско-китайского диалога. Например, мы с китайскими партнерами активно обсуждаем влияние пандемии COVID-19 на новую реальность в международных отношениях", - сказал он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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