В МИД оценили сотрудничество с Китаем в фармацевтике и медицине

"Особое значение приобрело сотрудничество наших стран в таких областях, как фармацевтическая и медицинская промышленность. Безусловно, перечень тем, представляющих взаимный интерес, будет только расширяться", - сказал он в ходе онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".