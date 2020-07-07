Чемпионат ArtMasters выявит лучших в творческих профессиях

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Первый национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters стартовал в России 7 июля, сообщает пресс-служба мероприятия.

Уникальность проекта заключается в том, что до этого момента конкурсы профессионального мастерства по ряду компетенций никогда не проводились, поэтому новая площадка объединит молодых людей, работающих в творческих индустриях.

Принять участие в чемпионате могут претенденты в возрасте от 18 до 35 лет из всех регионов России. Наличие профильного образования не обязательно.

По замыслу организаторов, в первый год чемпионат пройдет по 16 компетенциям: художник по свету, оператор механики сцены, художник по костюмам, звукорежиссер, художник-оформитель, сценограф, художник по гриму, дизайнер звука в аудио-визуальных медиа, дизайнер смешанной реальности, режиссер монтажа, художник-аниматор, гейм-дизайнер, сценарист компьютерных игр, клипмейкер, веб-дизайнер, композитор-аранжировщик.

На сегодняшний день нам часто не хватает притока молодых талантливых кадров в профессиональную индустрию культуры. Чемпионат ArtMasters – это прекрасная возможность нам, работодателям, найти молодых ребят и для кино, и для телевидения", – отметил Карен Шахназаров, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм".

Этапы чемпионата

Чемпионат пройдет в три этапа. Первый этап предполагает сбор заявок на участие с помощью онлайн-анкетирования на сайте www.artmasters.ru . Сбор заявок завершится 11 августа.

На втором этапе, который пройдет с 17 по 28 августа, отобранным претендентам предстоит выполнить теоретические и практические задания в рамках онлайн-тестирования, по результатам которого комиссия выберет лучших в каждой из компетенций.

На заключительном этапе, который пройдет с 12 по 15 октября, финалистам предстоит продемонстрировать свои навыки в творческой, а также технической части. Оценивать работу финалистов будут не только члены жюри, но и зрители, которые смогут голосовать онлайн за понравившегося им претендента.

В финале участники встретятся со своими кумирами из мира кино, театра и музыки, примут участие в мастер-классах ведущих представителей индустрии.

Чемпионат завершится церемонией награждения победителей. Призеры, занявшие 1, 2 и 3 места, получат целевые денежные сертификаты, смогут пройти стажировку и трудоустроиться в крупную компанию, на телеканал или киностудию, в известные учреждения культуры, которые являются партнерами чемпионата, либо – в рамках партнерской программы – получить оборудование, необходимое для работы.