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Чемпионат ArtMasters выявит лучших в творческих профессиях
Первый национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters стартовал в России 7 июля, сообщает пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:31
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60
общество

Чемпионат ArtMasters выявит лучших в творческих профессиях

11:52 07.07.2020 (обновлено: 12:31 07.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКартины, представленные на ярмарке современного искусства
Картины, представленные на ярмарке современного искусства
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Первый национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters стартовал в России 7 июля, сообщает пресс-служба мероприятия.
Уникальность проекта заключается в том, что до этого момента конкурсы профессионального мастерства по ряду компетенций никогда не проводились, поэтому новая площадка объединит молодых людей, работающих в творческих индустриях.
Принять участие в чемпионате могут претенденты в возрасте от 18 до 35 лет из всех регионов России. Наличие профильного образования не обязательно.
По замыслу организаторов, в первый год чемпионат пройдет по 16 компетенциям: художник по свету, оператор механики сцены, художник по костюмам, звукорежиссер, художник-оформитель, сценограф, художник по гриму, дизайнер звука в аудио-визуальных медиа, дизайнер смешанной реальности, режиссер монтажа, художник-аниматор, гейм-дизайнер, сценарист компьютерных игр, клипмейкер, веб-дизайнер, композитор-аранжировщик.

На сегодняшний день нам часто не хватает притока молодых талантливых кадров в профессиональную индустрию культуры. Чемпионат ArtMasters – это прекрасная возможность нам, работодателям, найти молодых ребят и для кино, и для телевидения", – отметил Карен Шахназаров, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм".

Этапы чемпионата

Чемпионат пройдет в три этапа. Первый этап предполагает сбор заявок на участие с помощью онлайн-анкетирования на сайте www.artmasters.ru. Сбор заявок завершится 11 августа.
На втором этапе, который пройдет с 17 по 28 августа, отобранным претендентам предстоит выполнить теоретические и практические задания в рамках онлайн-тестирования, по результатам которого комиссия выберет лучших в каждой из компетенций.
На заключительном этапе, который пройдет с 12 по 15 октября, финалистам предстоит продемонстрировать свои навыки в творческой, а также технической части. Оценивать работу финалистов будут не только члены жюри, но и зрители, которые смогут голосовать онлайн за понравившегося им претендента.
В финале участники встретятся со своими кумирами из мира кино, театра и музыки, примут участие в мастер-классах ведущих представителей индустрии.
Чемпионат завершится церемонией награждения победителей. Призеры, занявшие 1, 2 и 3 места, получат целевые денежные сертификаты, смогут пройти стажировку и трудоустроиться в крупную компанию, на телеканал или киностудию, в известные учреждения культуры, которые являются партнерами чемпионата, либо – в рамках партнерской программы – получить оборудование, необходимое для работы.
"Существует целый ряд творческих специальностей, представителей которых обычно зритель не видит и которые в буквальном смысле остаются за сценой. Сегодня – это специальности, без которых не было бы произведений искусств (спектакль, кинофильм, музыкальное произведение) и они требуют не меньшего таланта, творчества, вдохновения. Чемпионат ArtMasters – это проект, в первую очень, про справедливость – ведь таких людей тоже должен знать зритель, они тоже должны чувствовать благодарность, восхищение, аплодисменты", - отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета Чемпионата ArtMasters Сергей Кириенко.
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