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ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО
Советника главы "Роскосмоса" по информационной политике Ивана Сафронова заподозрили в работе на НАТО, сообщила ФСБ. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:35
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
происшествия
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Надо бы ФСБ проверить всех мажоров, которые через родственные связи получили должности в государственных структурах.
101
Если И. Маск банкир но считается авто- и ракетостроителем - почему журналисты не могут ракеты строить? Они вообще всё могут. Как таджики: сегодня плитку кладут, завтра унитаз к потолку прикручивают - специалисты широкого профиля...
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573994721_0:234:960:774_1400x0_80_0_0_831e6ee364a69a6415b0c78cd859baa9.jpg
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роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, происшествия

ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

11:52 07.07.2020 (обновлено: 12:35 07.07.2020)
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© Фото : страница Ивана Сафронова на FacebookИван Сафронов
Иван Сафронов
© Фото : страница Ивана Сафронова на Facebook
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Советника главы "Роскосмоса" по информационной политике Ивана Сафронова заподозрили в работе на НАТО, сообщила ФСБ.
По информации спецслужбы, Сафронов собирал и передавал представителю НАТО составляющие гостайну сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России.
СК возбудил дело по статье "Государственная измена". Сафронову, которого задержали сегодня утром, грозит до 20 лет лишения свободы.
Иван Сафронов с 2010 по 2019 год был корреспондентом "Коммерсанта", затем стал спецкором газеты "Ведомости", специализировался на военной и космической тематике. На пост советника Дмитрия Рогозина его назначили в конце мая этого года.
Кадр видео задержания Ивана Сафронова
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Как сообщил РИА Новости главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин, он не знает, с чем может быть связано задержание Сафронова. При этом он отметил, что в самом издании не проводится никаких проверок.
Он также заявил, что не знает, связано ли задержание Сафронова с его статьей в "Коммерсанте" о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35. Этот материал спровоцировал угрозы применения санкций со стороны США в адрес Египта.
Как сообщала газета The Bell, позднее против издания возбудили дело о разглашении гостайны, а статью удалили из-за недостаточности проверки фактов.
Иван Сафронов
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В свою очередь, бывший главный редактор "Коммерсанта" Сергей Яковлев сказал РИА Новости, что "не готов отвечать на вопрос" о том, были ли у Сафронова публикации, которые могли бы раскрыть гостайну.
Он также заявил, что не может поверить, что Сафронов совершил госизмену.
Согласно информации на портале мировых судей города Москвы, летом прошлого года газету "Коммерсант" пытались привлечь к ответственности за разглашение гостайны. О какой статье идет речь, не уточняется.
Тогда мировому судье участка номер 389 направили протокол по статье КоАП "Использование СМИ и интернета для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну". Заявление вернули составителю (причина не указана): как правило, суд так поступает, если неправильно составлены документы или же нарушена подсудность.
Президент Арктической академии наук и председатель Арктического совета Ассамблеи народов Евразии профессор Валерий Митько
15 июня, 09:34
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
222272196920
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РоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
Надо бы ФСБ проверить всех мажоров, которые через родственные связи получили должности в государственных структурах.
7 июля, 12:01
Leonid
8851205
Если И. Маск банкир но считается авто- и ракетостроителем - почему журналисты не могут ракеты строить? Они вообще всё могут. Как таджики: сегодня плитку кладут, завтра унитаз к потолку прикручивают - специалисты широкого профиля...
7 июля, 12:10
Inna Kapp
142503111
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