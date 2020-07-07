https://ria.ru/20200707/1573997527.html
В ОП России заявили о необходимости создать министерство пропаганды
Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Артем Кирьянов заявил, что в России необходимо РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:51
2020-07-07T11:51
артем кирьянов
общество
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https://ria.ru/20200703/1573861726.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155350/22/1553502278_0:53:3051:1769_1400x0_80_0_0_dca19198b725a9cfb5c0450373bafea3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем кирьянов, общество