Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1573997527.html
В ОП России заявили о необходимости создать министерство пропаганды
Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Артем Кирьянов заявил, что в России необходимо РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:51
артем кирьянов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155350/22/1553502278_0:53:3051:1769_1400x0_80_0_0_dca19198b725a9cfb5c0450373bafea3.jpg
https://ria.ru/20200703/1573861726.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155350/22/1553502278_0:53:3051:1769_1400x0_80_0_0_dca19198b725a9cfb5c0450373bafea3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155350/22/1553502278_177:0:2906:2047_1400x0_80_0_0_b2d25efbb0f2d56278750abe4fc0fdec.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155350/22/1553502278_518:0:2565:2047_1400x0_80_0_0_9826bf5778c8f41bd43fbd307b51c35f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
артем кирьянов, общество

В ОП России заявили о необходимости создать министерство пропаганды

11:51 07.07.2020
1379
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПредседатель Российского союза налогоплательщиков, председатель коллегии адвокатов "Кирьянов и партнеры", член Общественной Палаты Российской Федерации Артем Кирьянов
Председатель Российского союза налогоплательщиков, председатель коллегии адвокатов Кирьянов и партнеры, член Общественной Палаты Российской Федерации Артем Кирьянов
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Председатель Российского союза налогоплательщиков, председатель коллегии адвокатов "Кирьянов и партнеры", член Общественной Палаты Российской Федерации Артем Кирьянов . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Артем Кирьянов заявил, что в России необходимо создать министерство пропаганды.
"Сегодняшняя моя идея выглядит как очень спорная, но нам совершенно точно нужно министерство пропаганды Российской Федерации",- сказал Кирьянов на круглом столе на тему "Общероссийское голосование: фейки как инструмент манипулирования общественным мнением".
Он пояснил, что сейчас в России фактически ни один государственный орган не отвечает за пропаганду.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
3 июля, 16:46
Путин оценил ситуацию с пропагандой нетрадиционных для России ценностей
23420319
Обсудить 2
Артем КирьяновОбщество
Рекомендуем
Школьники перед началом единого государственного экзамена
В Москве проверят данные о требовании снять слуховой аппарат на ЕГЭ
Писатель Захар Прилепин
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили перспективы ужесточения наказания чиновников за хамство
Кадр видео задержания Ивана Сафронова
Юрист прокомментировал задержание советника Рогозина
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили сотрудничество с Китаем в фармацевтике и медицине
Девушка на пляже на острове Крит
Туристка, зараженная COVID-19, 72 часа путешествовала по Криту
Депутат на заседании Верховной рады Украины
На Украине требуют прекратить языковую дискриминацию
Пассажирский самолет в небе
Посол ЕС оценил возможность открытия границ с Россией
Сдача ЕГЭ
Минкультуры оценило идею дополнительных баллов на ЕГЭ за волонтерство
Поисково-спасательное судно Akin обнаружило немецкую подводную лодку U-23 в Черном море
СМИ: власти Турции задержали судно с 276 мигрантами на борту
Дети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере Бригантина в поселке Песчаное в Крыму
В Минпросвещения рассказали о количестве открытых детских лагерей
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле назвали санкции Великобритании недружественными шагами
Медсестра во время взятия мазка на коронавирус COVID-19
Подсчитан вклад бессимптомных носителей в распространение коронавируса
Сдача ЕГЭ по русскому языку
Рособрнадзор: оба дня ЕГЭ по русскому языку прошли без сбоев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции по Сирии
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния