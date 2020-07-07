В ОП России заявили о необходимости создать министерство пропаганды

"Сегодняшняя моя идея выглядит как очень спорная, но нам совершенно точно нужно министерство пропаганды Российской Федерации",- сказал Кирьянов на круглом столе на тему "Общероссийское голосование: фейки как инструмент манипулирования общественным мнением".