https://ria.ru/20200707/1573997405.html
ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО
Советника главы "Роскосмоса" по информационной политике Ивана Сафронова заподозрили в работе на НАТО, сообщила ФСБ. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:49
2020-07-07T12:45
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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https://ria.ru/20200615/1572928167.html
Роман Пнр
Рогозин журналист, советник журналист... Там ракетостроители то есть?
71
Константин Деткин
Ну что тут скажешь. Грустно. Не Королев и не Гагарин. Те душу отдали своей работе.
64
6
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Советника главы "Роскосмоса
" по информационной политике Ивана Сафронова заподозрили в работе на НАТО, сообщила ФСБ.
По информации спецслужбы, Сафронов собирал и передавал представителю НАТО составляющие гостайну сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России.
СК возбудил дело по статье "Государственная измена". Сафронову, которого задержали сегодня утром, грозит до 20 лет лишения свободы.
Иван Сафронов с 2010 по 2019 год был корреспондентом "Коммерсанта"
, затем стал спецкором газеты "Ведомости", специализировался на военной и космической тематике. На пост советника Дмитрия Рогозина
его назначили в конце мая этого года.
Как сообщил РИА Новости главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин, он не знает, с чем может быть связано задержание Сафронова. При этом он отметил, что в самом издании не проводится никаких проверок.
Он также заявил, что не знает, связано ли задержание Сафронова с его статьей в "Коммерсанте" о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35. Этот материал спровоцировал угрозы применения санкций со стороны США в адрес Египта.
Как сообщала газета The Bell, позднее против издания возбудили дело о разглашении гостайны, а статью удалили из-за недостаточности проверки фактов.
В свою очередь, бывший главный редактор "Коммерсанта" Сергей Яковлев сказал РИА Новости, что "не готов отвечать на вопрос" о том, были ли у Сафронова публикации, которые могли бы раскрыть гостайну.
Он также заявил, что не может поверить, что Сафронов совершил госизмену.
Согласно информации на портале мировых судей города Москвы, летом прошлого года газету "Коммерсант" пытались привлечь к ответственности за разглашение гостайны. О какой статье идет речь, не уточняется.