ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Советника главы " Советника главы " Роскосмоса " по информационной политике Ивана Сафронова заподозрили в работе на НАТО, сообщила ФСБ.

По информации спецслужбы, Сафронов собирал и передавал представителю НАТО составляющие гостайну сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России.

СК возбудил дело по статье "Государственная измена". Сафронову, которого задержали сегодня утром, грозит до 20 лет лишения свободы.

Иван Сафронов с 2010 по 2019 год был корреспондентом "Коммерсанта" , затем стал спецкором газеты "Ведомости", специализировался на военной и космической тематике. На пост советника Дмитрия Рогозина его назначили в конце мая этого года.

Как сообщил РИА Новости главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин, он не знает, с чем может быть связано задержание Сафронова. При этом он отметил, что в самом издании не проводится никаких проверок.

Он также заявил, что не знает, связано ли задержание Сафронова с его статьей в "Коммерсанте" о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35. Этот материал спровоцировал угрозы применения санкций со стороны США в адрес Египта.

Как сообщала газета The Bell, позднее против издания возбудили дело о разглашении гостайны, а статью удалили из-за недостаточности проверки фактов.

В свою очередь, бывший главный редактор "Коммерсанта" Сергей Яковлев сказал РИА Новости, что "не готов отвечать на вопрос" о том, были ли у Сафронова публикации, которые могли бы раскрыть гостайну.

Он также заявил, что не может поверить, что Сафронов совершил госизмену.