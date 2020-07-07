Хабаровский край получит более 158 миллионов на выплаты

ХАБАРОВСК, 7 июл – РИА Новости. Хабаровский край дополнительно получит на выплаты сотрудникам домов престарелых и интернатов более 158 миллионов рублей федеральных средств, сообщает краевое правительство.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписано в правительстве РФ. Ранее регион уже получал на эти выплаты более 120 миллионов рублей федеральных средств. Из резервного фонда краевого бюджета на выплаты выделено более 50 миллионов рублей.

"В Хабаровский край дополнительно направят более 158 миллионов рублей на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расчет пособий начался с середины апреля. Сейчас принято решение продлить выплаты соцработникам до 15 сентября. В крае работают 16 психоневрологических интернатов и домов престарелых и инвалидов. В них проживает около 3,5 тысячи человек. С марта в учреждениях действует карантин, в условиях изоляции сотрудники стационаров края работают с 24 апреля сменами по 14 дней. Сейчас работники соцучреждений уже заканчивают шестое двухнедельное дежурство.