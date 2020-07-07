https://ria.ru/20200707/1573997149.html
Хабаровский край получит более 158 миллионов на выплаты
Хабаровский край дополнительно получит на выплаты сотрудникам домов престарелых и интернатов более 158 миллионов рублей федеральных средств, сообщает краевое... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:45
2020-07-07T11:45
хабаровский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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хабаровский край, общество
ХАБАРОВСК, 7 июл – РИА Новости. Хабаровский край
дополнительно получит на выплаты сотрудникам домов престарелых и интернатов более 158 миллионов рублей федеральных средств, сообщает краевое правительство.
Отмечается, что соответствующее распоряжение подписано в правительстве РФ. Ранее регион уже получал на эти выплаты более 120 миллионов рублей федеральных средств. Из резервного фонда краевого бюджета на выплаты выделено более 50 миллионов рублей.
"В Хабаровский край дополнительно направят более 158 миллионов рублей на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расчет пособий начался с середины апреля. Сейчас принято решение продлить выплаты соцработникам до 15 сентября. В крае работают 16 психоневрологических интернатов и домов престарелых и инвалидов. В них проживает около 3,5 тысячи человек. С марта в учреждениях действует карантин, в условиях изоляции сотрудники стационаров края работают с 24 апреля сменами по 14 дней. Сейчас работники соцучреждений уже заканчивают шестое двухнедельное дежурство.
Сообщается, что доплата для врачей в интернатах составляет 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, если они непосредственно оказывают помощь больным с коронавирусом – 60 тысяч рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала – 25 тысяч рублей, при работе с заболевшими – 35 тысяч рублей. Для младшего персонала – 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей.