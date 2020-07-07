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Мишустин назначил Елену Ежлову замглавы Роспотребнадзора
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Елену Ежлову заместителем руководителя Роспотребнадзора, соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:45
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Мишустин назначил Елену Ежлову замглавы Роспотребнадзора

11:45 07.07.2020
53
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Елену Ежлову заместителем руководителя Роспотребнадзора, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно информации на сайте службы, Елена Ежлова занимала пост начальника управления эпидемиологического надзора центрального аппарата Роспотребнадзора.
"Назначить Ежлову Елену Борисовну заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", - говорится в документе.
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Здоровье - ОбществоМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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