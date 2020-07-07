Мишустин назначил Елену Ежлову замглавы Роспотребнадзора

Согласно информации на сайте службы, Елена Ежлова занимала пост начальника управления эпидемиологического надзора центрального аппарата Роспотребнадзора.

"Назначить Ежлову Елену Борисовну заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", - говорится в документе.