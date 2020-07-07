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Нижегородская область
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Реализующие подакцизные товары нижегородские компании получили субсидии
Первые нижегородские компании, реализующие подакцизные товары, получили региональные субсидии почти на 1,5 миллиона рублей, заявил губернатор Глеб Никитин. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:42
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
экономика
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глеб никитин, нижегородская область, экономика

Реализующие подакцизные товары нижегородские компании получили субсидии

11:42 07.07.2020
30
© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июл — РИА Новости. Первые нижегородские компании, реализующие подакцизные товары, получили региональные субсидии почти на 1,5 миллиона рублей, заявил губернатор Глеб Никитин.
Поддержка компаний, реализующих подакцизные товары, предусмотрена постановлением правительства РФ от 24 июня 2020 года №915.
"Поддержка этих компаний из регионального бюджета стала возможной после внесения изменений в федеральное законодательство, в частности, в Бюджетный кодекс РФ. И ко мне, и в правительство области неоднократно обращались нижегородские предприниматели, чей бизнес связан в том числе с реализацией подакцизных товаров, например, алкоголя. Это почти все кафе, рестораны и многие гостиницы – в Нижегородской области их около 3 тысяч", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Он подчеркнул, что до сих пор Бюджетный кодекс РФ устанавливал запрет на представление региональных субсидий предпринимателям – "подакцизникам", но нижегородским властям удалось добиться изменения этой нормы.
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"Президент поддержал обращение Нижегородской области, и теперь региональные кафе, рестораны и гостиницы смогут получить помощь из областного бюджета на выплату зарплат и оплату услуг ЖКХ. Я считаю, это справедливо. Если в "мирное время" предприятия, торгующие алкоголем, могут получать повышенную прибыль, то в условиях пандемии они тоже оказались среди пострадавших, ведь им пришлось временно остановить работу", - отметил Никитин.
Теперь гостиницы и предприятия общепита, где подакцизная продукция реализуется на регулярной основе, смогут воспользоваться господдержкой, которая предоставляется компаниям наиболее пострадавших от последствий пандемии отраслей, - беспроцентными кредитами, кредитами под 2% на возобновление бизнеса и налоговыми льготами.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, выплаты субсидий на зарплаты и услуги ЖКХ производятся за период с 28 марта 2020 года. "У нас уже есть первые получатели среди компаний, реализующих подакцизные товары. Ими стали гостиницы и кафе Гагинского, Ардатовского и Тонкинского районов", - сообщил он.
Прием заявок на получение областных субсидий и компенсаций продлен до 31 июля 2020 года. Для получения субсидии компаниям с численностью сотрудников свыше 100 человек необходимо обращаться в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, всем остальным - в муниципалитеты по месту деятельности компании.
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