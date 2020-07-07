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Украинцы, застрявшие в Греции из-за COVID, вернутся на родину во вторник
Группа украинских граждан, которых не пустили в Грецию из-за коронавирусной инфекции, вернутся на родину двумя рейсами во вторник вечером, сообщил глава МИД... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дмитрий кулеба
мид украины
воз
греция
афины
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, дмитрий кулеба, мид украины, воз, греция, афины, украина, в мире

Украинцы, застрявшие в Греции из-за COVID, вернутся на родину во вторник

11:40 07.07.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
КИЕВ, 7 июл - РИА Новости. Группа украинских граждан, которых не пустили в Грецию из-за коронавирусной инфекции, вернутся на родину двумя рейсами во вторник вечером, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее департамент консульской службы МИД Украины сообщил, что группу из 17 украинцев не пустили в Грецию, остановив в аэропорту Афин из-за карантинных ограничений и запрета на въезд с Украины.
"Для 12 граждан Украины, которые застряли в Афинах, забронированы билеты на два авиарейсы компании Ryanair, которые состоятся сегодня (во вторник – ред.). Первый запланирован на 17.10, второй – на 21.55 (совпадает с мск)", - сообщил Кулеба на брифинге. По его словам, есть договоренность, что эти граждане не получат штамп "депортация" в свои паспорта.
Глава МИД Украины обратился к авиакомпаниям с просьбой не продавать билеты украинцам в страны ЕС, которые пока не разрешают въезд украинским туристам из-за пандемии коронавируса. Он также попросил граждан проверять информацию о возможности въезда в ту или иную страну перед покупкой авиабилетов.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дмитрий КулебаМИД УкраиныВОЗГрецияАфиныУкраинаВ мире
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