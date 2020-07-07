Украинцы, застрявшие в Греции из-за COVID, вернутся на родину во вторник

"Для 12 граждан Украины, которые застряли в Афинах, забронированы билеты на два авиарейсы компании Ryanair, которые состоятся сегодня (во вторник – ред.). Первый запланирован на 17.10, второй – на 21.55 (совпадает с мск)", - сообщил Кулеба на брифинге. По его словам, есть договоренность, что эти граждане не получат штамп "депортация" в свои паспорта.