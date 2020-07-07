Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573996407.html
В Польше число излечившихся от коронавируса превысило 24 тысячи
Число выздоровевших после коронавирусной инфекции в Польше превысило 24 тысячи, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
польша
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1400x0_80_0_0_5964d51b06916ac773748f605f16b7d7.jpg
польша
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1400x0_80_0_0_5964d51b06916ac773748f605f16b7d7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_288:0:4896:3456_1400x0_80_0_0_65fad438cf6de15357ea0ec586d42b88.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_864:0:4320:3456_1400x0_80_0_0_b7cf5942cfd5aabd12ddfd50209598ed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, в мире

В Польше число излечившихся от коронавируса превысило 24 тысячи

11:39 07.07.2020
180
© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Число выздоровевших после коронавирусной инфекции в Польше превысило 24 тысячи, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики.
По данным официальной статистики, за минувшие сутки выздоровевшими от коронавируса признаны 272 человека, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Общее количество выздоровевших составило 24 238.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Польше с начала эпидемии составляет 36 412, 1 528 из заболевших скончались.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1658 человек, 73 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 85 327 находятся на карантине.
При этом ежесуточное количество выздоравливающих от коронавирусной инфекции людей в Польше уже несколько недель подряд превышает количество заболевших. По данным минздрава, за последние выходные на 545 выявленных носителей COVID-19 пришлось 1095 выздоровевших.
С середины марта в Польше действует режим эпидемии в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
010000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаГерманияВ мире
Рекомендуем
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
Украинцы, застрявшие в Греции из-за COVID, вернутся на родину во вторник
Вид на Хабаровск
Хабаровский край получит более 158 миллионов на выплаты
Машина скорой помощи
В Тульской области число жертв коронавируса превысило 130
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 1264
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс из Киргизии доставил в Екатеринбург 144 россиянина
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко выразила соболезнования из-за последствий наводнений в Китае
Города мира. Барселона
Москва и Барселона договорились о взаимной поддержке в туризме
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
"Пятерка" СБ ООН начала прорабатывать практическое направление саммита
Посольство Китая в РФ
В посольстве Китая в России оценили закон о нацбезопасности Гонконга
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 36 тысяч
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили перспективы ужесточения наказания чиновников за хамство
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили сотрудничество с Китаем в фармацевтике и медицине
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
В МИД Китая оценили решение TikTok прекратить работу в Гонконге
Дети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере Бригантина в поселке Песчаное в Крыму
В Минпросвещения рассказали о количестве открытых детских лагерей
Председатель Российского союза налогоплательщиков, председатель коллегии адвокатов Кирьянов и партнеры, член Общественной Палаты Российской Федерации Артем Кирьянов
В ОП России заявили о необходимости создать министерство пропаганды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции по Сирии
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния