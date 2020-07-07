Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573996287.html
Вывозной рейс из Киргизии доставил в Екатеринбург 144 россиянина
Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" со 144 россиянами на борту прибыл из столицы Киргизии Бишкека в Екатеринбург, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
уральские авиалинии
бишкек
екатеринбург
киргизия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/65/1557356577_0:85:1606:988_1400x0_80_0_0_3ca09fb4e8c25d9d10d249a494dbe5c6.jpg
https://ria.ru/20200707/1573987311.html
бишкек
екатеринбург
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/65/1557356577_0:85:1606:988_1400x0_80_0_0_3ca09fb4e8c25d9d10d249a494dbe5c6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/65/1557356577_89:0:1517:1071_1400x0_80_0_0_510f1b09d975a8a734f734275deea0a6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155735/65/1557356577_268:0:1339:1071_1400x0_80_0_0_8b72d3727976ec1c3f9f6165535d334f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, уральские авиалинии, бишкек, екатеринбург, киргизия, общество

Вывозной рейс из Киргизии доставил в Екатеринбург 144 россиянина

11:36 07.07.2020
528
© РИА Новости / Нина ЗотинаПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Нина Зотина
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" со 144 россиянами на борту прибыл из столицы Киргизии Бишкека в Екатеринбург, сообщает оперативный штаб региона.
"Самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшим по маршруту Бишкек - Екатеринбург, в столицу Урала 7 июля прибыли 144 пассажира", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 97 пассажиров направлены в обсерватор до получения отрицательных тестов на COVID-19. Остальные при поддержке оперштабов других субъектов России отправились в свои регионы.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
Вчера, 08:16Туризм
В Россию во вторник запланированы пять вывозных рейсов
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Уральские авиалинииБишкекЕкатеринбургКиргизияОбщество
Рекомендуем
Девушка на пляже на острове Крит
Туристка, зараженная COVID-19, 72 часа путешествовала по Криту
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число излечившихся от коронавируса превысило 24 тысячи
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
Украинцы, застрявшие в Греции из-за COVID, вернутся на родину во вторник
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
В Россию во вторник запланированы пять вывозных рейсов
Вид на Хабаровск
Хабаровский край получит более 158 миллионов на выплаты
Города мира. Барселона
Москва и Барселона договорились о взаимной поддержке в туризме
Пассажирский самолет в небе
Посол ЕС оценил возможность открытия границ с Россией
Машина скорой помощи
В Тульской области число жертв коронавируса превысило 130
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 1264
Граждане Таджикистана собрались у посольства в Москве
Граждане Таджикистана собрались у посольства страны в Москве
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
"Пятерка" СБ ООН начала прорабатывать практическое направление саммита
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили перспективы ужесточения наказания чиновников за хамство
Посольство Китая в РФ
В посольстве Китая в России оценили закон о нацбезопасности Гонконга
Дети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере Бригантина в поселке Песчаное в Крыму
В Минпросвещения рассказали о количестве открытых детских лагерей
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Киргизии выявили 450 новых случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции по Сирии
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния