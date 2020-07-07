Вывозной рейс из Киргизии доставил в Екатеринбург 144 россиянина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" со 144 россиянами на борту прибыл из столицы Киргизии Бишкека в Екатеринбург, сообщает оперативный штаб региона.
"Самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшим по маршруту Бишкек - Екатеринбург, в столицу Урала 7 июля прибыли 144 пассажира", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 97 пассажиров направлены в обсерватор до получения отрицательных тестов на COVID-19. Остальные при поддержке оперштабов других субъектов России отправились в свои регионы.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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