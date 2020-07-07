Москва и Барселона договорились о взаимной поддержке в туризме

"Мы стараемся постоянно расширять круг городов-партнеров Москвы — в разных странах и регионах мира. Даже весной, в период самоизоляции, проводились рабочие онлайн-встречи и телемосты с крупнейшими мегаполисами. На них обсуждались двусторонние отношения в сфере туризма. Меморандум с коллегами из Барселоны предусматривает сотрудничество на регулярной основе — обмен опытом и успешными практиками, а в будущем, когда позволит ситуация, и совместные мероприятия", — рассказала Сергунина.