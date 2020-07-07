Москва и Барселона договорились о взаимной поддержке в туризме

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москва и Барселона договорились о проведении совместных исследований и взаимном продвижении городов как туристических направлений, сообщила журналистам заместитель мэра столицы РФ Наталья Сергунина во вторник.
Она отметила, что туристический консорциум Барселоны и АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" заключили меморандум о взаимопонимании. В документе, в частности, говорится о совместной исследовательской деятельности, информационной поддержке, обучении сотрудников и организации мероприятий.
"Мы стараемся постоянно расширять круг городов-партнеров Москвы — в разных странах и регионах мира. Даже весной, в период самоизоляции, проводились рабочие онлайн-встречи и телемосты с крупнейшими мегаполисами. На них обсуждались двусторонние отношения в сфере туризма. Меморандум с коллегами из Барселоны предусматривает сотрудничество на регулярной основе — обмен опытом и успешными практиками, а в будущем, когда позволит ситуация, и совместные мероприятия", — рассказала Сергунина.
Она уточнила со ссылкой на туристический консорциум Барселоны, что турпоток между двумя мегаполисами традиционно высокий: москвичи часто посещают столицу испанской Каталонии, а ее жители с удовольствием приезжают в столицу России.
"Утвержденный документ предполагает обмен опытом, совместное участие в международных конференциях, семинарах и выставках, направленных на продвижение Москвы и Барселоны как туристических центров, проведение встреч для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества и другие форматы взаимодействия. Планируется, что в ближайшее время меморандумы о взаимопонимании будут заключены еще с рядом городов-партнеров Москвы", - добавила заммэра.
Ранее столичный Комитет по туризму провел телемост для туроператоров Москвы и Барселоны. Участники презентовали свои проекты и провели более 70 деловых онлайн-встреч. Обсуждались перспективные стратегии восстановления туристического рынка, маркетинговые инструменты стимулирования продаж, актуальные запросы путешественников и другие темы.
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