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"Пятерка" СБ ООН начала прорабатывать практическое направление саммита
Пятерка постоянных членов Совбеза ООН начинает предметно прорабатывать практическое направление встречи лидеров этих стран, заявил директор Первого департамента РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:35
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совет безопасности оон, владимир путин, франция, китай, сша, в мире

"Пятерка" СБ ООН начала прорабатывать практическое направление саммита

11:35 07.07.2020
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Пятерка постоянных членов Совбеза ООН начинает предметно прорабатывать практическое направление встречи лидеров этих стран, заявил директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.
"Сейчас мы совместно с Китаем, как и с остальными партнерами по "пятерке" приступаем к предметной проработке практического направления предстоящего мероприятия", - заявил он на онлайн-конференции "Российско-китайский диалог: новые вызовы и новое качество взаимодействия" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.
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