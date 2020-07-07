https://ria.ru/20200707/1573996046.html
"Пятерка" СБ ООН начала прорабатывать практическое направление саммита
Пятерка постоянных членов Совбеза ООН начинает предметно прорабатывать практическое направление встречи лидеров этих стран, заявил директор Первого департамента РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:35
2020-07-07T11:35
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет безопасности оон, владимир путин, франция, китай, сша, в мире