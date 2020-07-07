В Новосибирске выберут место для стелы "Город трудовой доблести"

НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Жители Новосибирской области через процедуру общественного голосования выберут место для стелы "Город трудовой доблести", сообщает во вторник облправительство.
В сообщении поясняется, что во вторник на расширенном заседании регионального оргкомитета "Победа" губернатор Андрей Травников поручил региональному оргкомитету и мэрии Новосибирска создать комиссию по запуску процедуры общественного голосования по выбору места установки стелы "Город трудовой доблести".
"Установка памятной стелы – это обязательное мероприятие, и сегодня уже есть определенные пожелания о том, где она могла бы быть расположена и как она могла бы выглядеть. Тем не менее, это не должно быть решением одного человека или даже группы людей в составе оргкомитета. Хотелось бы, чтобы в этом обсуждении приняли участие и жители города, и экспертное сообщество — архитекторы, художники. Чтобы это было действительно общее решение", - приводятся в сообщении слова Травникова.
В ближайшее время в регионе стартует работа по сбору предложений по площадкам для установки стелы "Город трудовой доблести". Глава области также отметил, что при этом важно не просто выбрать место для размещения одного объекта — памятной стелы — а создать архитектурную, художественную концепцию развития территории, чтобы в городе появилось новое памятное место.
"На повестке стоит вопрос определения места. Я поддерживаю предложение оргкомитета: выбрать место должны сами граждане. Они должны принять это решение и сделать свой выбор. Мы готовы оказать помощь, поддержку, в организации сбора подписей", - сказал в свою очередь участвующий в заседании вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.