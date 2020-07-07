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Рейс из Екатеринбурга приземлился в Симферополе в штатном режиме
Рейс из Екатеринбурга совершил посадку в аэропорту Симферополя штатно и по расписанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта крымской столицы. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:14
симферополь
екатеринбург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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60
симферополь, екатеринбург, происшествия

Рейс из Екатеринбурга приземлился в Симферополе в штатном режиме

11:32 07.07.2020 (обновлено: 15:14 07.07.2020)
49419
© РИА Новости / Илья НаймушинСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Илья Наймушин
Самолет в небе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл — РИА Новости. Рейс из Екатеринбурга совершил посадку в аэропорту Симферополя штатно и по расписанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта крымской столицы.
Ранее "Аргументы недели" сообщили об аварийной посадке в Симферополе борта из Екатеринбурга, на борту которого находятся порядка 200 человек.

"Рейс из Екатеринбурга приземлился в штатном режиме по расписанию", — сообщили в аэропорту.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, самолет принадлежит авиакомпании "Россия".
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
28 мая, 16:32
Названа причина экстренной посадки Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
606141913
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СимферопольЕкатеринбургПроисшествия
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