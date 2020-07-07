Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1573995653.html
На Украине требуют прекратить языковую дискриминацию
Парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:29
петр порошенко
владимир зеленский
украина
данилов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572197016_0:175:1524:1032_1400x0_80_0_0_75dc2d30f180efc64e72e515bce10311.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200707/1573995215.html
https://ria.ru/20200707/1573989224.html
4
украина
данилов
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572197016_0:175:1524:1032_1400x0_80_0_0_75dc2d30f180efc64e72e515bce10311.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572197016_13:0:1460:1085_1400x0_80_0_0_becff6a450b6e05b90935fb89ff80e84.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572197016_194:0:1279:1085_1400x0_80_0_0_00a17b92a81f242df97e73c1da9b2abc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр порошенко, владимир зеленский, украина, данилов, в мире

На Украине требуют прекратить языковую дискриминацию

11:29 07.07.2020
42418
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат на заседании Верховной рады Украины
Депутат на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутат на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о русском и английском языках свидетельством "откровенно антидемократической и дискриминационной политики" в отношении русскоязычных граждан.
Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств. В понедельник Данилов заявил, что английский должен быть вторым языком в государстве, а не русский.
"Позиция Данилова – свидетельство откровенно антидемократической и дискриминационной политики, которую нынешняя власть проводит в отношении русскоязычных граждан Украины… Не Данилову или любому другому чиновнику решать, на каких языках общаться гражданам Украины. Государственные служащие обязаны соблюдать конституцию, а не навязывать свои фантазии и догмы, пользуясь служебным положением", - говорится в заявлении на сайте партии.
Политсила также требует прекратить языковую дискриминацию в стране, обеспечить языковые и культурные права русскоязычных украинских граждан. "Оппозиционная платформа" сообщила, что внесла в парламент законопроекты в языковой, гуманитарной и образовательной сфере, которые "восстановят права русскоязычных украинцев и представителей других национальных общин".
Посетители на фрегате Гетман Сагайдачный во время демонстрации кораблей ВМСУ в рамках празднования Дня независимости Украины
Вчера, 11:22Акценты
Грозный американский чермет. Украина вновь угрожает РоссииВ украинских ВМС готовятся к нападению на Россию. Угрозы звучат не очень убедительно, но нашим соседям все же стоит помнить: Россия обладает достаточным арсеналом, чтобы не дать себя в обиду.
Согласно данным исследовательской компании Kantar, которая в мае 2019 года провела исследование, 63% украинцев считают родным украинский язык, еще 35% граждан считают родным русский. При этом 70% респондентов ответили, что знают английский язык, а 63% опрошенных - русский язык.
В середине мая 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Однако нынешний глава государства Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
Вчера, 09:34Распространение нового коронавируса
На Украине число случаев COVID-19 достигло 49 607
701963621
Обсудить 4
Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаДаниловВ мире
Рекомендуем
Самолет в небе
Рейс из Екатеринбурга приземлился в Симферополе в штатном режиме
Иван Сафронов
ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
На Алтае введут дополнительные меры по борьбе с COVID-19
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле назвали санкции Великобритании недружественными шагами
Нур-Султан
В Нур-Султане объяснили запуск салюта, вызвавшего негодование горожан
Предотвращение теракта в Астрахани. Съемка ФСБ
ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области
Поисково-спасательное судно Akin обнаружило немецкую подводную лодку U-23 в Черном море
СМИ: власти Турции задержали судно с 276 мигрантами на борту
Выдача водительского удостоверения
В России предложили изменить водительские права и ПТС
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Кремль отреагировал на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
Дом правительства России
Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице
Сотрудники полиции в защитных масках на Красной Площади в Москве
Пропаганда против новостей: почему западные СМИ теряют свои позиции
Подкаст Это надолго: зачем учить детей извиняться?
Подкаст "Это надолго": зачем учить детей извиняться?
Акция протеста в Лос-Анджелесе против строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access
Верховный суд США отказался разблокировать проект Keystone XL
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО
Павильон Роскосмоса
Советника гендиректора "Роскосмоса" задержали по статье о госизмене
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции по Сирии
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния