На Украине требуют прекратить языковую дискриминацию

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о русском и английском языках свидетельством "откровенно антидемократической и дискриминационной политики" в отношении русскоязычных граждан.
Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств. В понедельник Данилов заявил, что английский должен быть вторым языком в государстве, а не русский.
"Позиция Данилова – свидетельство откровенно антидемократической и дискриминационной политики, которую нынешняя власть проводит в отношении русскоязычных граждан Украины… Не Данилову или любому другому чиновнику решать, на каких языках общаться гражданам Украины. Государственные служащие обязаны соблюдать конституцию, а не навязывать свои фантазии и догмы, пользуясь служебным положением", - говорится в заявлении на сайте партии.
Политсила также требует прекратить языковую дискриминацию в стране, обеспечить языковые и культурные права русскоязычных украинских граждан. "Оппозиционная платформа" сообщила, что внесла в парламент законопроекты в языковой, гуманитарной и образовательной сфере, которые "восстановят права русскоязычных украинцев и представителей других национальных общин".
Согласно данным исследовательской компании Kantar, которая в мае 2019 года провела исследование, 63% украинцев считают родным украинский язык, еще 35% граждан считают родным русский. При этом 70% респондентов ответили, что знают английский язык, а 63% опрошенных - русский язык.
В середине мая 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Однако нынешний глава государства Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".