На Украине требуют прекратить языковую дискриминацию

Грозный американский чермет. Украина вновь угрожает России В украинских ВМС готовятся к нападению на Россию. Угрозы звучат не очень убедительно, но нашим соседям все же стоит помнить: Россия обладает достаточным арсеналом, чтобы не дать себя в обиду.